EP vo vrhoch v Šamoríne s vyše 300 pretekármi, Korčok: Čakáme rekordy

Šamorín 8. marca (TASR) - Na víkendovom Európskom pohári vo vrhoch v Šamoríne sa predstaví takmer 330 pretekárov z 37 krajín. Pôjde o rekordnú účasť spomedzi doterajších osemnástich ročníkov. Slovensko budú reprezentovať deviati športovci - štyria v seniorských a piati v kategóriách do 23 rokov.



Európsky pohár sa uskutoční v komplexe x-bionic® sphere, ktorý hostil aj ME 2017 v krose. Organizátori síce stavali na úspešnom šampionáte, ale usporiadanie vrhačských pretekov malo korene v inej skutočnosti. "Súvisí to so silnou tradíciou vo vrhačských disciplínach. Či Lomnický alebo Charfreitag majú za sebou výborné výsledky, vôbec najlepšie v histórii Slovenska, naším cieľom je posunúť túto tradíciu smerom k novým, mladším pretekárom," povedal prezident SAZ Peter Korčok.



Ambasádorom 19. ročníka EP je bývalý majster Európy v hode kladivom Libor Charfreitag. Šesťnásobný slovenský Atlét roka sa na tomto podujatí predstaví, paradoxne, premiérovo a zároveň prvýkrát v reprezentatívnej úlohe. "Som šťastný a je pre mňa česť byť amabsádorom na takomto významnom podujatí. V minulosti nám niečo takéto chýbalo, pretože zimná pauza bola pridlhá, preto som rád, že vznikol EP vo vrhoch. Máme rekordnú účasť a môžem povedať, že organizácia je na vysokej úrovni. Pre pretekárov je vždy pozitívom, keď sú ubytovaní v blízkosti športovísk," povedal na piatkovej tlačovej konferencii 41-ročný Charfreitag.



Výnimočná účasť a úroveň podujatia prináša aj adekvátne nároky. Prezident SAZ Peter Korčok priznal, že s ambíciami nešetria: "Máme vysoké očakávania. Budeme radi, ak sa prekonajú všetky rekordy, ktoré sa v Šamoríne vytvorili. Je krásne vidieť celú európsku elitu a dúfam, že prídu aj diváci, ktorí dostanú kvalitný zážitok," vyhlásil Korčok.



Najväčšie nádeje na zisk medaily sa vkladajú do kladivára Marcela Lomnického, ktorý obhajuje striebro z vlaňajšieho podujatia v portugalskej Leirie. Čaká ho však veľká konkurencia, v kladivárskej disciplíne je prihlásených tridsaťtri pretekárov, vrátane prvých desiatich z aktuálnej európskej tabuľky, hoci dvaja štartujú v kategórii do 23 rokov. "S konkrétnym výkonnostným cieľom do Šamorína nejdem, keďže miestny vrhačský kruh snahu o kvalitný výkon dosť komplikuje. Všetci však budeme mať rovnaké podmienky, sústredím sa len o čo najlepšie umiestnenie. Mám jediný cieľ - získať medailu," uviedol Lomnický.



Jediným slovenským želiezkom v ohni medzi ženami bude Martina Hrašnová. Niekdajšia dvojnásobný vicemajsterka Európy nemá, vzhľadom na zdravotné peripetie z uplynulého obdobia, veľké oči. "Prípravu som zvolila inak, keďže mám za sebou ťažké roky, plné zranení a chorôb. Stavila som na objemovú prípravu, takže nie som v ideálnej forme. Budem sa však snažiť zabojovať o čo najlepší výsledok, ale skutočný vrchol sezóny ma čaká až na prelome septembra a októbra na MS," priznala Hrašnová a dodala: "Možno to bude znieť málo, ale všetko nad 67 metrov bude pre mňa dobré."