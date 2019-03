VIDEO: Štuková nepostúpila na HME v Glasgowe z rozbehov na 800 m

Výsledky rozbehov:



800 m, 3. beh: 1. Liga Velvereová (Lot.) 2:05,37, 2. Bianca Razorová (Rum.) 2:05,55, 3. Hedda Hynneová (Nór.) 2:05,73, ..., 6. Alexandra ŠTUKOVÁ (SR) 2:06,58

Z rozbehov na 400 m sa Putalovej tiež nepodarilo postúpiť

Výsledky rozbehov:



400 m, 5. beh: 1. Léa Sprungerová (Švajč.) 52,46, 2. Gunta Vaiculeová (Lot.) 52,66, 3. Laura Buenová (Špan.) 52,67, ... 5. Iveta PUTALOVÁ (SR) 54,19

V skoku do výšky skončili v kvalifikácii Bubeník i Beer

Výsledky kvalifikácie:



výška: 1. Mateusz Przybylko (Nem.) 228, 2. Andrij Procenko (Ukr.) 225, 3. Sylwester Bednarek (Poľ.) 225, ... 10. Matúš BUBENÍK 225, 17. Lukáš BEER (obaja SR) 216

Glasgow 1. marca (TASR) - Na 35. halových majstrovstvách Európy v škótskom Glasgowe sa ako prvá zo slovenskej deväťlennej výpravy predstavila Alexandra Štuková. V rozbehoch na 800 m skončila časom 2:06,58 na celkovom 20. mieste z 21 štartujúcich a do semifinále nepostúpila.Štuková štartovala v treťom zo štyroch rozbehov, z každého postupovali do semifinále dve najlepšie, ktoré doplnili štyri najrýchlejšie. Podľa sezónneho času, najpomalšom zo všetkých jej súperiek, si ťažko mohla trúfať pri svojom treťom štarte na HME na priamy postup, no zmestiť sa mohla medzi ďalšie štyri postupujúce s časmi. Už v 1. rozbehu sa dosiahli kvalitné výkony, všetkých päť lepších ako Štukovej sezóne maximum, v druhom podobne a bolo jasné, že na postup s časom treba Štukovej zabehnúť osobný rekord. V pomalšom behu Štukovej patrilo od začiatku posledné šieste miesto, v závere sa nezrýchlila a vpred sa už neposunula, s výsledným slabším časom 2:06,58. Na postup bolo treba zabehnúť minimálne 2:04,22.Podobne ako Alexandre Štukovej na 800 m sa na HME v Glasgowe nedarilo v rozbehu na 400 m ani ďalšej slovenskej atlétke Ivete Putalovej. Vo svojom behu skončila na poslednom 5. mieste časom 54,19 a celkove obsadila 35. miesto medzi 37 štartujúcimi.Putalová v piatom behu zo siedmich mala podľa kľúča 2+4 na výber dve možnosti ako postúpiť do semifinále, no podľa priebehu boli obe nad jej sily, či skončiť na prvom, druhom mieste, alebo zabehnúť minimálne 53,13. Nemala to jednoduché, tri súperky v jej behu boli túto zimu na základe sezónnych časov rýchlejšie. Vo svojej tretej účasti na HME v kariére, ak chcela postúpiť, jej iné nezostávalo ako vypnúť sa k najlepšiemu výkonu tejto zimy. K mantinelu sa priradila ako posledná, potom mala menšiu kolíziu so Švédkou Hellqvistovou a dobehla až piata s nevýrazným časom 54,19. Do semifinále na HME nepostúpila štvrtá na HME v Prahe 2015 prvýkrát v kariére.Slovenský účet v úvodnom dni na HME v Glasgowe bez postupového efektu natiahla aj dvojica výškarov Matúš Bubeník a Lukáš Beer. Kvalifikácia znamenala pre oboch stop na šampionáte, Bubeník si zapísal na 10. mieste sezónne maximum 225 cm a Beer na 17-tom 216.Najmä od Lukáša Beera sa čakalo oveľa viac ako len konečných 216 cm, ktoré zvládol na tretí pokus. Latka na 221 už bola nad jeho sily, a to túto zimu pokoril aj 226. Na priamy postup do osemčlenného finále sa žiadalo zdolať 228 cm, a práve o tento výkon sa pokúšal Matúš Bubeník. V kvalifikácii sa tretími pokusmi na predchádzajúcich výškach 221 a 225 cm zachránil, priebežne však na postupovom mieste nefiguroval a musel zdolať aj 228 cm. V tom momente zostávalo v súťaži ešte 10 skokanov a osem z nich bolo na pokusy lepších ako Bubeník. Piaty na HME spred dvoch rokov v Belehrade 228 nezdolal a skončil s 225 cm na nepostupovom 10. mieste. Kvalifikačnú normu medzi 19 štartujúcimi splnil s 228 cm len jediný, Nemec Przybylko, ďalší siedmi si finálovú účasť vybojovali s 225 cm.