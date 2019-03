Na zlato v skoku do výšky v Glasgowe stačilo víťazovi 232 cm

Finálové výsledky



výška: 1. Gianmarco Tamberi (Tal.) 232, 2. Konstadínos Baniótis (Gr.) 226 a Andrij Procenko (Ukr.) 226, 4. Chris Baker (Brit.) 222 a Tihomir Ivanov (Bul.) 222, 6. Sylwester Bednarek (Poľ.) 222

žrď: 1. Pawel Wojciechowski 590, 2. Piotr Lisek (obaja Poľ.) 585, 3. Melker Svärd Jacobsson (Švéd.) 575, 4. Emmanouil Karalís (Gr.) a Michel Claudio Stecchi (Tal.) 565, 6. Sondre Guttormsen (Nór.) 555



400 m: 1. Karsten Warholm (Nór.) 45,05, 2. Óscar Husillos (Špan.) 45,66, 3. Tony van Diepen (Hol.) 46,13, 4. Luka Janežic (Slovin.) 46,15, 5. Fabrisio Saidy (Fr.) 46,80, 6. Lucas Bua (Špan.) 46,92



400 m: 1. Léa Sprungerová (Švajč.) 51,61, 2. Cynthia Bolingo Mbongová (Bel.) 51,62, 3. Lisanne de Witteová (Hol.) 52,34, 4. Agne Šerkšnieneová (Lit.) 52,40, 5. Raphaela Boaheng Lukudová (Tal.) 52,48, 6. Justyna Swiety-Erseticová 52,64



3000 m: 1. Jakob Ingebrigdsen (Nór.) 7:56,15, 2. Chris O'Hare (Brit.) 7:57,19, 3. Henrik Ingebrigdsen (Nór.) 7:57,19, 4. Djilali Bedrani (Fr.) 7:58,40, 5. Jonas Leanderson (Švéd.) 7:59,16, 6. Amos Bartelsmeyer (Nem.) 7:59,62

Glasgow 2. marca (TASR) - Talianovi Gianmarcovi Tamberimu stačilo na HME v Glasgowe na zlato v skoku do výšky 232 cm.Vo finálovej osmičke chýbal Bielorus Nedasekav, ktorý skončil v kvalifikácii, a tak o zlato mali súperiť najmä Talian Tamberi a Ukrajinec Procenko, ktorí sa v sezónnej tabuľke mohli pochváliť výkonmi na 232 a 230 cm. Na svoju chvíľu čakal aj obhajca titulu Poliak Bednarek. Finále malo rýchly spád, o medailistoch sa rozhodlo už na 226 cm a keď Talian Tamberi zdolal na prvý pokus aj 229 cm a 232 na druhý, mohol sa po tituloch na HMS i otvorených ME radovať aj z európskeho zlata pod strechou. Na záver sa ešte neúspešne pokúšal raz na 234 cm a dvakrát na 236.Poliak Pawel Wojciechowski zvíťazil na HME v Glasgowe v skoku o žrdi osobným rekordom 590 cm. Poľsko v tejto disciplíne dominovalo, druhý skončil obhajca titulu Piotr Lisek s 585.Wojciechowski, ktorý po zlate na MS'2011 druhýkrát v kariére vystúpil na najvyšší stupienok, mal aj problémy, 565 zdolal až na tretí pokus, víťazných 590 na druhý. Lisek sa ešte pokúšal o 595 cm, odložil si na ne jeden pokus, no neuspel.Zlatú štvrtku na HME v Glasgowe ukázali Švajčiarka Léa Sprungerová a Nór Karsten Warholm. Švajčiarka sa natrápila oveľa viac, síce zabehla najlepší svetový výkon 51,61, no druhú v poradí Belgičanku Bolingo Mbongovú s národným rekordom 51,62 zdolala len o stotinu sekundy. Warholm nemal rovnocennejšieho súpera a suverénne zvíťazil s vyrovnaným európskym rekordom 45,05.Pred finále sa ocitli v pozícii jasných favoritov ako Sprungerová, tak aj Warholm, obaja tabuľkoví lídri. Nóra zdobili jeho zlaté medaily na MS a ME v behu na 400 m prek., Sprungerovú zlato taktiež nad prekážkami na ME a svoju zbierku rozšírili v Glasgowe titulmi aj na hladkej štvorstovke. Warholm na tróne vystriedal Čecha Masláka, ktorý dominoval v tejto disciplíne trikrát za sebou, no z HME ho vyradila viróza.Vo finále behu na 3000 m podľa očakávania na HME v Glasgowe najviac vynikol Nór Jakob Ingebrigdsen. Zvíťazil v 18 rokoch a stal sa najmladším šampiónom na HME v histórii.Zlatý Nór zažiaril vlani dvoma zlatými na otvorených ME v Berlíne na 1500 a 5000 m, v Glasgowe získal premiérový piedestál pod strechou. Pomáhal mu aj jeho starší brat Henrik, Jakob začal udávať tempo od 700 m, na 1600 m zasa Francúz Kowal, no od 2200 m už pevne zobrali scenár do rúk Jakob Ingebrigdsen so svojím bratom. Víťazstvo Jakoba bolo v dlhom šprinte suverénne, pred Henrika, ktorý v cieli spadol, sa dostal v závere o tri tisíciny Brit O'Hare.