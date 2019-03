Trojskokan Veszelka skončil na halových ME vo finále šiesty

Finálové výsledky

muž



trojskok: 1. Nazim Babajev (Azerb.) 17,29, 2. Nelson Évora (Port.) 17,11, 3. Max Hess (Nem.) 17,10, 4. Yoann Rapinier 16,72, 5. Kevin Luron (obaja Fr.) 16,63, 6. Tomáš VESZELKA (SR) 16,35

Glasgow 4. marca (TASR) - Slovenský trojskokan Tomáš Veszelka obsadil na HME v Glasgowe vo finále 6. miesto výkonom 16,35. Zvíťazil Nazim Babajev z Azerbajdžanu v osobnom rekorde 17,29.Veszelka so zápisom 16,11 - 16,35 - 15,99 - 0 - x - x bojoval nielen o najlepšie umiestenie v kariére, ale aj so zranením členka. Už podľa série bolo zrejmé, že sa snažil nabrať sily a štvrtý pokus vynechal. Oproti kvalifikácii (16,78) ukázal slabší výkon, no vo svojom prvom finále pri treťom štarte na HME napokon skončil na solídnom 6. mieste, ktoré môže priradiť k vlaňajšiemu ôsmemu na otvorených ME v Berlíne.spokojne sa ohodnotil Tomáš Veszelka.Napriek tomu sa Tomáš Veszelka v druhej sérii prekonal.Prekvapujúco zlatý, len 21-ročný Babajev v sérii 16,97 - x - x - 17,29 - x - x dosiahol životný úspech, zatiaľ sa mohol pochváliť 8. miestom na HMS'2016.