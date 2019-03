Atletika-HME: V rozbehoch na 60 m postup Volka i Bujnu do semifinále

Výsledky rozbehov



60 m, 2. beh: 1. Aykut Ay (Tur.) 6,73, 2. Austin Hamilton (Švéd.) 6,76, 3. Petre Razmives (Rum.) 6,77, 4. Šimon BUJNA (SR) a Marvin Rene (Fr.) obaja 6,78



60 m, 4. beh: 1. Ján VOLKO (SR) 6,69, 2. Remigiusz Olszewski (Poľ.) 6,72, 3. Ancuiam Lopes (Por.) 6,74

Glasgow 2. marca (TASR) - Z rozbehov na 60 m postúpili na HME atlétov v Glasgowe do semifinále obaja Slováci Ján Volko a Šimon Bujna. Volko, pred dvoma rokmi v Belehrade strieborný, vo svojom rozbehu zvíťazil časom 6,69 a postúpil priamo, Šimon Bujna finišoval na štvrtom mieste a účasť vo večernom semifinále (20.20) si vybojoval na základe času 6,78.Zo šiestich rozbehov sa postupovalo podľa kľúča 3+6 a ako prvý sa z dvojice Slovákov predstavil v 2. behu nováčik na HME Šimon Bujna. Na štarte zostal trochu 'sedieť', no frekvenciu vystupňoval a veľa nechýbalo, aby sa zmestil do trojice priamych postupujúcich, s časom 6,78 mu chýbala na 4. mieste len jedna stotina sekundy.Volko patril vo 4. behu medzi jasných favoritov, no po problémoch so zadným stehenným svalom bolo otázne, či noha zaťaženie vydrží. Napokon postúpil úplne suverénne, časom 6,69 z prvej priečky.povedal po dobehu.Medzi 45 štartujúcimi obsadil v rozbehoch celkovo Volko 5. miesto a Bujna bol 22. Najrýchlejší čas 6,66 dosiahol Grék Konstadínos Zíkos.