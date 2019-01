Chodec Matej Tóth pre zranenie vynechá halové podujatie Elán

Tóth sa sústredí na doliečenie a rád by začal trénovať od polovice februára. V ohrození je však aj jeho účasť na obľúbených pretekoch v Dudinciach koncom marca.

Bratislava 23. januára (TASR) - Slovenský chodec Matej Tóth sa pre zranenie nepredstaví na nedeľnom 18. ročníku halového mítingu Elán v Bratislave. Olympjský víťaz na 50 km v Riu de Janeiro mal štartovať na 5000 m, ale pre problémy so stehenným svalom svoju tohtosezónnu súťažnú premiéru musel odložiť.



"Je mi to ľúto. Najmä preto, lebo na vlaňajší ročník mám prijemné spomienky. Atmosféra v hale bola fantastická," povedal Tóth pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu.



Zdravotné patálie ho trápia dlhšie a vracajú sa: "Problém sa objavil na prelome novembra a decembra. Išlo o klasickú mikrotraumu, čiže malé natrhnutie. Dokopy som sa dal relatívne rýchlo, lenže už po týždni tréningu sa mi zranenie obnovilo. Do tretice sa problém zopakoval v posledný deň sústredenia na Tenerife."



Tóth sa sústredí na doliečenie a rád by začal trénovať od polovice februára. V ohrození je však aj jeho účasť na obľúbených pretekoch v Dudinciach koncom marca. "Mám teraz štyri týždne na to, aby som sa postupne dostal do potrebného tréningového tempa a mohol so svojou tréningovou skupinou absolvovať sústredenie na ostrove Tenerife v mestečku Vilaflor v nadmorskej výške 1400 metrov. Vyzerá to, žiaľ tak, že Dudince ešte asi nebudem schopný absolvovať v dobrej forme, a preto budem musieť jarnú súťažnú premiéru asi odložiť. Múdrejší budem v marci," dodal Tóth.