Mateja Tótha optimálne naladilo sústredenie na Tenerife

Banská Bystrica 11. marca (TASR) - Olympijský víťaz chodec Matej Tóth absolvuje prvé preteky až v máji na Európskom pohári. Na sezónu sa naladil na sústredení na Tenerife optimálne, a tak ako celá skupina trénera Mateja Spišiaka do nej vstúpi s vysokými ambíciami.



Tréner Matej Spišiak označil prácu všetkých chodcov, vrátane Mateja Tótha, za skvelú. "Na Tenerife sme využívali aj vysokohorské prostredie, mestečko Vilaflor sa nachádzalo v nadmorskej výške 1500 metrov, trénovali sme však aj na nížine. Matej Tóth sa postaví na štart pretekov až v máji, na príčine bol oneskorený začiatok prípravy."



Tóth by sa mal predstaviť na Európskom pohári v Litve na 20 km trati. "Ako divák si predtým pozriem ešte Dudinskú päťdesiatku, na ktorú sa nestihnem pripraviť," vysvetlil a doplnil: "Pre mňa sú dôležité najmä majstrovstvá sveta v katarskej Dauhe na prelome septembra a októbra. Predtým by som sa mal rozpretekať na kratších vzdialenostiach, na Európskom pohári na mňa čaká dvadsiatka. Ak by som sa však necítil na lepší čas, tak by som plán zmenil, v každom prípade by som chcel pomôcť nášmu družstvu. Na mojej hlavnej vzdialenosti, na 50 km, sa musím ešte zrýchliť, to ma neustále ženie vpred."



Úvahy o tom, že má z programu OH vypadnúť 50 km chôdze tiež nie sú príjemné. "Dúfame, že k skráteniu 50-ky na 30-ku neprejde. Päťdesiatka vyvoláva neustále záujem a nie je dôvod aby sa menila, napríklad čoraz viac žien na ňu prechádza. Mária Czaková má na tejto trati oveľa väčšiu šancu na úspech. Verím, že napokon zvíťazí zdravý rozum," uviedol tréner Spišiak.



Na MS v Dauhe by mohli letieť, podľa slov Spišiaka, aj ďalší slovenskí chodci: "Morvay sa pokúsi už v Dudinciach 23. marca o limit na 50-ke, k času 3:59 sa už dosť priblížil. Dušan Majdán mal zdravotné problémy, ale na májovom Európskom pohári by sa mal predstaviť na 50-ke, kde sa pokúsi o limit. Na dvadsiatke sa spoliehame na Miroslava Úradníka. Urobil obrovský pokrok, vrátil sa zo sústredenia v Austrálii, kde bol na dlhom kempe a aj teraz na Tenerife odrobil výbornú robotu. Adeptov teda máme viac, navyše sú to ešte chodci v kategórii do 23 rokov. Ak by sa im podarilo kvalifikovať, bol by to skvelý štart do ich kariéry."