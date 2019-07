Juniorský prekážkar Baluch postúpil na majstrovstvách do finále

Finále sa uskutoční v nedeľu o 12.20 h.

Boras 20. júla (TASR) - Slovenský atlét Matej Baluch sa na juniorských majstrovstvách Európy vo švédskom Borase predstaví vo finále behu na 400 metrov cez prekážky. V druhom sobotnom semifinále finišoval tretí za 51,67 s a postúpil priamo. Patrika Dömötöra klasifikovali v úvodnom semifinále po diskvalifikácii Brita Alastaira Chalmersa na siedmom mieste, čas 52,44 s ho celkovo zaradil na dvanástu priečku. Finále sa uskutoční v nedeľu o 12.20 h.



Oliver Murcko nepostúpil do finále behu na 200 metrov. V druhom semifinále obsadil šiestu pozíciu za 21,58 s, celkovo dosiahol pätnásty najlepší čas a nezmestil sa medzi elitnú osmičku. Guliarka Natália Váleková skončila v kvalifikácii na 24. mieste výkonom 12,88 m a neprebojovala sa do dvanásťčlenného finále. Nepodarilo sa to ani oštepárovi Patrikovi Michalcovi, ktorému 68,59 m stačilo na pätnástu priečku v kvalifikácii. Informoval o tom Slovenský atletický zväz (SAZ) na svojom oficiálnom facebooku.