Na 95. ročníku MMM aj obhajcovia, Jerotichová opäť myslí na rekord

Favoriti 95. ročníka MMM:



Muži:



Reuben Kiprop Kerio (Keňa, 1994, IAAF Label: Gold, os. rekord: 2.08:12 hod., Košice 2017)

Raymond Kipchumba Choge (Keňa, 1988, IAAF Label: Gold, os, rekord: 2.09:39, Kolín 2016)

Afewerk Mesfin Woldetensae (Etiópia, 1992, IAAF Label: Gold, os. rekord: 2.09:49, Chongqing 2017)

Eliud Barngetuny (Keňa, 1987, IAAF Label: Gold, os. rekord: 2.10:15, Madrid 2018)

Nicholas Kipchirchir Korir (Keňa, 1990, IAAF Label: Gold, os. rekord: v maratóne doteraz neštartoval)

Douglas Kipsanai Chebii (Keňa, 1993, IAAF Label: Gold, os. rekord: 2.08:43, Sevilla 2018)

Ezekial Kemboi Omullo (Keňa, 1987, IAAF Label: Gold, os. rekord: 2.08:55, Varšava 2016)

Japheth Kosgei (Keňa, 1988, IAAF Label: Silver, os. rekord: 2.08:08, Košice 2015)

Birhanu Bekele Berga (Etiópia, 1981, IAAF Label: Silver, os. rekord: 2.09:41, Peking 2009)

Aychew Bantie Dessie (Etiópia, 1995, IAAF Label: Silver, os. rekord: 2.09:40, Amsterdam 2017)

Shumet Akalnaw Mengistu (Etiópia, 1988, IAAF Label: Silver, os. rekord: 2.10:00, Mumbai 2018)

Blazej Brzezinski (Poľsko, 1987, IAAF Label: Silver, os. rekord: 2.11:27, Varšava 2017)

Tibor Sahajda (SR, 1990, os. rekord: 2.18:44, Košice 2017)

Jozef Urban (SR, 1986, os. rekord: 2.21:51)



Ženy:



Sheila Jerotichová (Keňa, 1989, IAAF Label: Gold, os. rekord: 2.27:34, Košice 2017 /traťový rekord/)

Milliam Naktar Ebongonová (Keňa, 1992, IAAF Label: Gold, os. rekord: 2.34:36, Enschede 2018)

Mestawot Tadesse Shankutieová (Etiópia, 1985, IAAF Label: Silver, os. rekord: 2.31:38, Rím 2017)

Tizita Terecha Didová (Etiópia, 1992, IAAF Label: Silver, os. rekord: 2.28:02, Guangzhou 2015)

Nina Savinová (Bielorusko, 1993, IAAF Label: Silver, os. rekord: 2.33:50, Berlín (ME) 2018)

Jemila Wortesa Shureová (Etiópia, IAAF Label: Silver, os. rekord: 2.31:50, Wuxi 2017)

Košice 5. októbra (TASR) - V dejisku 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) sú už aj obaja víťazi z minulého ročníka. Keňan Reuben Kiprop Kerio aj jeho krajanka Sheila Jerotichová myslia na ďalší triumf a priznali aj ambície ohroziť traťové rekordy.Väčšina favorizovaných bežcov z Afriky dorazila do Košíc včas, sedmička z nich však zmeškala let a ich príchod sa mierne skomplikoval. Let z etiópskej metropoly Addis Abeba do Istanbulu mal meškanie, pre ktoré nestihli prípoj a tak bol ich prílet do Košíc očakávaný po neplánovanej zastávke v Prahe. Medzi prvými dorazila aj favorizovaná Sheila Jerotichová, ktorej osobné maximum je zároveň ženský traťový rekord MMM z roku 2017. Keňanka netajila ambície opäť zaútočiť na rekordný čas, podľa riaditeľa pretekov Branislava Koniara bude ženská časť maratónu rozbehnutá na cieľový čas 2:24:00 hod.uviedla Jerotichová.S najvyššími ambíciami pricestoval aj Keňan Reuben Kiprop Kerio, ktorý sa pokúsi obhájiť vlaňajšie víťazstvo.poznamenal 24-ročný Keňan.povedal riaditeľ MMM Branislav Koniar.Organizátori 95. ročníka MMM tradične neudelili štartové číslo 13. S 12-tkou pobeží Tibor Sahajda, so 14-tkou Jozef Urban. Obaja domáci pretekári sú považovaní za najväčších favoritov v súboji o najlepšieho Slováka na MMM.uviedol Tibor Sahajda.Po štyroch rokoch zavítal do rodných Košíc Róbert Štefko. Víťaz MMM z roku 1999 sa usadil v Prahe, 28. mája oslávil päťdesiatku.uviedol.zaspomínal si Štefko.