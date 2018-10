Urban pred súbojom o slovenský titul na MMM: Favorit bude Sahajda

Kvalitné časy sa očakávajú aj od žien, medzi ktorými nebude chýbať ani ambiciózna Keňanka Sheila Jerotichová, ktorá príde do Košíc s cieľom vylepšiť svoj vlaňajší rekord.

Košice 2. októbra (TASR) - Medzinárodný maratón mieru (MMM) v Košiciach prinesie aj súboj o slovenský titul v mužskej aj ženskej kategórii. Medzi mužmi sa očakáva, že boj o prvenstvo zvedú domáci Košičania Jozef Urban a Tibor Sahajda. Kvalitné časy sa však očakávajú aj od žien, medzi ktorými nebude chýbať ani ambiciózna Keňanka Sheila Jerotichová, ktorá príde do Košíc s cieľom vylepšiť svoj vlaňajší rekord.



Jednou z dvoch atlétok so zlatou známkou IAAF na štarte MMM 2018 je obhajkyňa vlaňajšieho prvenstva Sheila Jerotichová. Štyri týždne pred košickým maratónom si formu otestovala na polmaratóne v Minsku, na ktorom dosiahla čas 1:12:02 hod. Vlani vytvorila traťový rekord a podľa jej manažéra sa ho tentoraz chystá ešte vylepšiť. "Uvidíme. Jej príprava nebola veľmi výrazná, preto veríme, že si sily nechala práve na Košice. Súperiť bude tradične s krajankami a etiópskymi bežkyňami, ktoré sa vedia vyburcovať ku kvalitným výkonom. Medzi mužmi sa spoliehame aj na to, že sa vytvorí kompaktná skupina. Je možné, že sa opäť podarí negatívny split, keď sa druhá polovica pretekov pobeží v lepšom čase než prvá," uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar. Medzi slovenskými ženami bude k favoritkám patriť Silvia Schwaigerová. Na nedávnych MS v behu do vrchu v Androrre obsadila 8. miesto, pričom z Európaniek bola piata. "U slovenských mužov to vyzerá byť pomerne jasné, o prvenstvo by sa mali byť Jožo Urban a Tibor Sahajda. Jasné to vyzerá byť aj u žien. Silvia toho síce v maratóne doteraz veľa nepredviedla, no jej manažér avizuje útok na pozíciu slovenskej šampiónky," prezradil Koniar.



K slovenským favoritom budú patriť Košičania Tibor Sahajda a Jozef Urban. Druhý menovaný rád prenechá pozíciu najväčšieho favorita Sahajdovi. "Prípravu som začal v Tatrách. Bola však kratšia, najmä vinou zranenia po jarnom maratóne v Prahe. Počas 6-týždňového sústredenia v Tatrách som nabehal vyše 1300 km a myslím si, že formu mám. Som rád, že nie som slovenský favorit, ním je Tibor (Sahajda). Mám voľnejšieho nohy a viac sa môžem sústrediť na seba. Verím, že podám dobrý výkon, s ktorým budem spokojný," povedal Urban.



Najmladšia generácia viacero možností zapojiť sa do programu MMM. Už v piatok 5. októbra sa v Mestskom parku v Košiciach stretnú deti z košických základných škôl v súťažiach pod názvom Detská atletika. O deň neskôr sa od 16.00 rodiny s deťmi zapoja do programu Vybehaj to s Matejom a v nedeľu je na programe populárny rodinný beh U. S. Steel Family Run. Počas roka sa stredoškoláci z Košického kraja zapájali do kvalifikačných kôl na počesť švédskeho Göstu Leanderssona, víťaza MMM 1948. Najlepší z nich si v Juniorskej štafete vyskúšajú program Po stopách maratónskych legiend.



Vlaňajšia verejná finančná zbierka športovcov a zdravotníkov podporená vkladom Maratónskeho klubu Košice a iniciatívou zanietencov z Košickej záchranky vyústi inštaláciou moderného defibrilátora neďaleko Urbanovej veže v Košiciach. "Náš tím tvorí 41 ľudí. Vlani sme mali približne 120 ošetrení, z ktorých 8 sme transportovali do zdravotníckych zariadení. Zvyšok sme ošetrili v zdravotných staniciach, ktoré boli rozmiestnené popri trati. Našou snahou je, aby sme čo najmenej zaťažili tieto zariadenia a aby sme čo najviac ľudí dokázali ošetriť v našich staniciach," uviedla Ľubica Bajerovská z Košickej záchranky.



Najstarší účastník MMM 2017 Andreas Ziegler z Wuppertalu vlani dobehol do cieľa už deviatykrát. Málokto zo zahraničných bežcov má k MMM väčšiu priazeň ako práve on. Bol jednou z rozhodujúcich postáv, ktoré vytvárali partnerstvo medzi mestami Košice a Wuppertal. Stál aj pri pamätnom prepojení oboch miest prvým štafetovým behom v roku 1988. Je to práve on, kto je tento rok hlavnou postavou na plagáte MMM. V roku 2018 sa dožíva 80-tky a ani tentoraz nebude chýbať v Košiciach.



Chýbať opäť nebude ani Štefan Hrušovský, azda najstarší aktívny atletický štartér na svete. Na trať MMM výstrelom vysiela bežcov už od roku 1960, tentoraz mu budú asistovať olympijský víťazi Matej Tóth a David Svoboda.