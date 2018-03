Atletika-MS: V päťboji zlato pre domácu Johnson-Thompsonovú

Výsledky



ženy



päťboj: 1. Katarina Johnson-Thompsonová (V. Brit.) 4750, 2. Ivona Dadicová (Rak.) 4700, 3. Yorgelis Rodríguezová (Kuba) 4637, 4. Eliška Klučinová (ČR) 4579, 5. Erica Bougardová (USA) 4571, 6. Xénia Krizsánová (Maď.) 4559

Birmigham 2. marca (TASR) - Zlatú medailu si na atletických HMS v anglickom Birminghame vybojovala domáca päťbojárka Katarina Johnson-Thompsonová so 4750 bodmi pred Rakúšankou Dadicovou 4700 a Kubánkou Rodríguezovou 4637.V päťboji začali najlepšie Američanky, Bogardová a Williamsová nazbierali na 60 m prek. za časy 8,07 a 8,08 až 1113 a 1110 bodov. V skoku do výšky už vládla so 191 cm (1119 bodov) Britka Johnson-Thompsonová a ujala sa vedenia. Po vrhu guľou Britku preskočila Kubánka Rodríguezová vďaka 804 bodom za výkon 14,15. Tesné rozdiely vyvolali dramatickú zápletku pred záverečnými dvoma disciplínami. Na čele sa objavila po víťaznej diaľke so 650 cm (1007 bodov) opäť domáca Johnson-Thompsonová. Od druhej Rakúšanky Dadicovej mala v priebežnom hodnotení odstup 33 bodov a keďže presvedčivá bola aj v záverečnom behu na 800 m, tešila sa zo zlata. Na osemstovke bola najrýchlejšia časom 2:16,63 (870) a celkový súčet stanovila na 4750 bodov. Na HMS už získala medailu, striebornú pred štyrmi rokmi v Sopote v diaľke.