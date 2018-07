Na atletické MSJ cestuje SR s 9 reprezentantmi, tromfom Gajanová

Budú reprezentovať SR

JUNIORI



Adrián Baran (MŠK Vranov, guľa, sezónne maximum z prihlásených – 19.), kvalifikácia utorok 10. 7. o 8.10/9.24, finále utorok 10. 7. o 17.10



JUNIORKY



Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m, 4 x 400 m, sezónne maximum z prihlásených – 9.), rozbehy utorok 10. 7. o 9.40, semifinále streda 11. 7. o 16.10, finále štvrtok 12. 7. o 19.48

Emma Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra, 400 m prek., 4 x 400 m, sezónne maximum z prihlásených – 10.), rozbehy streda 11. 7. o 9.30, semifinále štvrtok 12. 7. o 17.50, finále piatok 13. 7. o 19.26

Monika Zavilinská (AK Junior Holíč, výška, sezónne maximum z prihlásených – 21.), kvalifikácia piatok 13. 7. o 10.40, finále nedeľa 15. 7. o 12.30

Hana Burzalová (AK Spartak Dubnica n/V., 10.000 m chôdza, sezónne maximum z prihlásených – 24.), priamo finále sobota 14. 7. o 8.35

Ema Hačundová (MŠK Borský Mikuláš, 10.000 m chôdza, sezónne maximum z prihlásených – 17.), priamo finále sobota 14. 7. o 8.35

Miriam Cidoríková (Slávia STU Bratislava, 4 x 400 m), rozbehy sobota 14. 7. o 10.50, finále nedeľa 15. 7. o 13.58

Mária Šimlovičová (AK Spartak Dubnica, 4 x 400 m), rozbehy sobota 14. 7. o 10.50, finále nedeľa 15. 7. o 13.58

Sophia Zápotočná (AK Spartak Dubnica, 4 x 400 m), rozbehy sobota 14. 7. o 10.50, finále nedeľa 15. 7. o 13.58

Tampere 9. júla (TASR) - S deviatimi atlétmi sa na 17. juniorských MS vo fínskom Tampere predstaví tento týždeň slovenská výprava. Tromfom by mala byť bežkyňa na 800 m Gabriela Gajanová, ktorej ambície posilňuje doterajšia úspešnosť a aj tabuľkové postavenie.Dovedna by sa malo v Tampere predstaviť od utorka do nedele 1462 atlétov zo 158 krajín. Pred dvoma rokmi v poľskej Bydgoszczi patrilo najcennejšie umiestenie Michaele Peškovej, 5. v behu na 400 m prek. Teraz na najvyššie priečky pomýšľa nielen Gajanová, ale aj Emma Zapletalová v behu na 400 m prek., obe v tabuľkách do 10. miesta. Podľa šéftrénera mládeže Martina Illéša, ak sa nestane nič neočakávané a dosiahnu výkony na úrovni osobných rekordov, môže ich to posunúť do finále.Gajanová, zverenka Pavla Slouku, pred dvoma rokmi na ME do 18 rokov skončila tretia, bronz získala aj na vlaňajších MEJ. Tak ako u Zapletalovej sa finále nevylučuje ani pri jedinom juniorovi vo výprave guliarovi Adriánovi Baranovi, ktorý je schopný vrhnúť aj za 19 m (osobný rekord 19,04). Baran otvorí v utorok celý účet slovenskej výpravy a ak by uspel, dodá energiu aj ďalším.Medaila sa zdá byť dosť vysoko a bude veľmi ťažké rozšíriť historickú zbierku so siedmimi vzácnymi kovmi v ére samostatnosti (1-2-4). Väčšinou ich spájajú mená súčasných i bývalých olympionikov, Lucie Klocovej, Dany Velďákovej, Martiny Hrašnovej a Marcela Lomnického, aj tento fakt naznačuje, aké dôležité miesto si vyhradili MSJ vo vývine atléta.História MSJ sa začala písať v roku 1986 v Aténach a vždy po dvoch rokoch nasledovalo kanadské Sudbury, bulharský Plovdiv, juhokórejský Soul, portugalský Lisabon, austrálske Sydney, francúzske Annecy, Santiago de Chile, jamajský Kingston, talianske Grosseto, Peking, Bydgoszcz, kanadský Moncton, Barcelona, americký Eugene a opäť Bydgoszcz. Do doterajšieho medailového zisku (1-2-4) ako prvá pre samostatnú výpravu Slovenska prispela bronzová výškarka Lenka Řiháková v Lisabone'94, potom pokračoval zlatý guliar Mikuláš Konopka v Annecy'98, dve bronzové v Santiagu de Chile'2000 vybojovali Lucia Klocová na 800 m, trojskokanka Dana Velďáková a dve striebra pridali v Kingstone'02 kladivárka Danišová (dnes pod menom Hrašnová) a osemstovkárka Klocová. Pred 12 rokmi v Pekingu si superlatívy vyslúžil bronzový kladivár Marcel Lomnický. Spomenúť v skompletizovanej zbierke treba aj striebro Gabriely Sedlákovej ešte vo federálnej výprave na premiérových MSJ v Aténach, s ktorým by mala slovenská atletika na konte osem vzácnych kovov (1-3-4).