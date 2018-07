V úvode atletických MS juniorov stop pre Barana, postup Gajanovej

Finálové výsledky:

juniorky

juniori

Tampere 10. júla (TASR) - Vstup mladým slovenským atlétom na 17. MSJ v Tampere vyšiel so striedavou úspešnosťou. Guliar Adam Baran nepostúpil do širšieho finále, no Gabriela Gajanová zvládla rozbeh na 800 m s istotou.Adam Baran obsadil na 'Ratina stadium' až 20. miesto výkonom 17,81. V tejto sezóne už dosiahol 18,77, v hale dokonca 19,04, no za týmito osobnými rekordmi so sériou 17,73 - 17,41 - 17,81 výrazne zaostal. Na postup bolo treba vrhnúť 18,91.Gabriela Gajanová postúpila do stredajšieho semifinále (16.10 h) priamo časom 2:08,89. Veľkorysý kľúč štyri priamo a štyri s časom zvládla s istotou, v 2. rozbehu finišovala na 3. mieste.V utorok boli na programe tri finálové disciplíny, 5000 m junioriek, guľa a beh na 10.000 m juniorov. V behu na 5000 m si všetky medailistky utvorili osobné rekordy, vo finiši zdolala zlatá Keňanka Beatrice Chebetová striebornú Etiópčanku Ejgayehu Tayeovú len o 0,10 sekundy.Výbornú úroveň malo finále guliarov s dvoma pokusmi cez 22 metrov. Kyle Blignaut z Juhoafrickej republiky svetovým výkonom roka 22,07 zdolal Američana Adriana Piperiho o 1 cm, keď obaja dosiahli najdlhšie vrhy v 5. sérii.V behu na 10.000 m vládol Keňan Rhonex Kipruto s rekordom šampionátu a výkonom roka 27:21,08.