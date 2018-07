Na 41. ročníku Malého štrbského maratónu opäť pobežia aj Keňania

Medzi mužmi by mali na 31 km trati zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť bojovať o víťazstvo Geoffrey Githuku Chege a Stephen Ndege, medzi ženami Joyce Muthoni Njeruová.

Štrba 4. júla (TASR) – Na nedeľný 41. ročník Malého štrbského maratónu (MŠM) sú opäť prihlásení kenskí vytrvalci z klubu run2gether. Medzi mužmi by mali na 31 km trati zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť bojovať o víťazstvo Geoffrey Githuku Chege a Stephen Ndege, medzi ženami Joyce Muthoni Njeruová.



Podľa športového riaditeľa MŠM Matúša Jančíka registrácia bežcov na 31 km a 10 km aj chodcov Nordic Walking na 10 km bola z dôvodu dosiahnutia účastníckeho limitu 500 pretekárov ukončená. Žiaci sa ešte môžu prihlásiť.



Na tradičnú hlavnú trať vybehne 137 mužov a 31 žien z viacerých krajín. Medzi nimi sú úspešní ukrajinskí maratónci z bardejovského klubu JM Demolex Viktor Starodubcev a časom 1:40:06 h držiteľ traťového rekordu z roku 1999 Orest Babiak.



Rekordný počet prihlásených 310 pretekárov - 205 mužov a 105 žien bude súťažiť na 10 km dlhom okruhu zo Štrby cez Šuňavu späť do Štrby. Rovnakú trať absolvuje 38 nordic walkerov. Všetci títo pretekári majú spoločný štart o 9.30 h pred kultúrnym domom v Štrbe. V rôznych vekových kategóriách súťažia o finančné ceny, za prekonanie traťového rekordu na 31 km je prémia 100 eur.



Aby mohli športovať aj celé rodiny, v uliciach obce budú súťažiť detské kategórie od predškolákov po 15-ročných na tratiach 150 m až po 2,5 km. Organizátormi podujatia sú obce Štrba a Liptovská Teplička. MŠM je stálou súčasťou športového projektu Tatry v pohybe.