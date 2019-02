Na Banskobystrickej latke zvíťazila opäť Ruska Lasickiené

Výsledky



ženy: 1. Marija Lasickiené (ANA) 200, Alessia Trostová (Tal.) 194, 3. Jaroslava Mahučichová (Ukr.), Elena Vallortigarová (Tal.), Sofie Skoogová ((Švéd.) a Michaela Hrubá (ČR) všetky 190, 7. Karyna Tarandová (Biel.) 190, 8. Ximena Lizbeth Esquivelová (Mex.) 185, 9. Klára Krejčířiková (ČR) 185, 10. Tatiana DUNAJSKÁ (SR) 180, 11. Desiree Rossitová (Tal.) 180

Banská Bystrica 9. februára (TASR) - Víťazkou jubilejného 25. ročníka Banskobystrickej latky, populárneho výškarského mítingu pod strechou, sa v hale na banskobystrických Štiavničkách stala Ruska Marija Lasickiené s 200 cm. Druhá skončila Talianka Alessia Trostová so 194 cm a tretie so 190 cm až štyri skokanky, Jaroslava Mahučichová (Ukr.), Elena Vallortigarová (Tal.), Sofie Skoogová (Švéd.) a Michaela Hrubá. Záverečnú bodku dala za súťažou Lasickiené s tromi pokusmi na rekorde mítingu 206 cm.Medzi 11 štartujúcimi zaujali viaceré, najmä tie tri, ktoré už v kariére pokorili 200 cm a viac, Lasickiené so štatútom neutrálnej atlétky, Vallortigarová a Trostová. Svetová jednotka Lasickiené začala na 185 cm, rovnako ako juniorská svetová rekordérka Mahučichová, no Ruska na rozdiel od mladej Ukrajinky si čisté konto pokusov ustrážila aj na 190, 195 i 197. O víťazstvo súperili na 197 cm už len dve Lasickiené s Trostovou a Talianka ich už neprekonala. Ruska sa potom už sama pokúšala o 200 cm, pokorila ich na tretí pokus a v histórii 'latky' sa postarala o 12. výkon na dvoch metrov a viac. Vrcholom súťaže potom už boli jej tri nevydarené pokusy na rekorde mítingu 206 cm, ktorými by zlepšila maximum Chorvátky Vlašičovej o jeden cm.Na základnej výške 170 cm i 175 videli diváci v zaplnenej hale len platné pokusy, na 180 cm dve opravy v podaní Rossitovej. Menší zlom nastal na 185 cm, ktoré boli nad sily dvom, vrátane Tatiany Dunajskej. Na 194 cm skákalo ešte sedem žien a z nich sa udržala v súťaži popri Lasickiené len Trostová.Víťazná Marija Lasickiené pôsobila dosť smutne, pretože sa jej nepodarilo prekonať rekord mítingu.O pocity sa podelila aj slovenská skokanka Tatiana Dunajská.