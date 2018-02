Na BBL zvíťazili Lasickeneová a Wang Ju, ktorý porazil Baršima

Na snímke talianska skokanka do výšky Alessia Trostová v súťaži žien na 24. ročníku medzinárodného halového výškarského mítingu Banskobystrická latka 2018 v utorok 6. februára 2018. Foto: TASR/Branislav Račko

Na snímke svätolucijská skokanka do výšky Levern Spencerová v súťaži žien na 24. ročníku medzinárodného halového výškarského mítingu Banskobystrická latka 2018 v utorok 6. februára 2018. Foto: TASR/Branislav Račko

Katarčan Baršim na BBL nezvíťazil, zdolal ho Wang Ju s 231 cm

Na snímke čínsky skokan do výšky Jü Wang v súťaži mužov na 24. ročníku medzinárodného halového výškarského mítingu Banskobystrická latka 2018 v utorok 6. februára 2018 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko

ženy:



1. Marija Lasickeneová (ANA) 202

2. Levern Spencerová (St. Lucia) 194

3. Alessia Trostová (Tal.) a Michaela Hrubá (ČR) obe 191

5. Mirela Demirevová (Bul.) 191

6. Sofie Skoogová (Švéd.) 191

7. Nadežda Dusanovová (Uzb.) 184

8. Yorgelis Rodriguezová (Kuba) 180

9. Tatiana DUNAJSKÁ (SR) 180

10. Monika ZAVILINSKÁ (AK Junior Holič) 180



muži:

1. Wang Ju (Čína) 231

2. Mutaz Essa Baršim (Kat.) 231

3. Donald Thomas (Bah.) 231

4. Sylwester Bednarek (Poľ.) 228

5. Maksim Nedasekav (Biel.) 225

6. Konstandínos Baniótis (Gr.) 225

7. Marco Fassinotti (Tal.) a Robbie Grabarz (V. Brit.) 225

9. Mateusz Przybylko (Nem.) 225

10. Matúš BUBENÍK (SR), Edgar Alejandro Rivera-Morales (Mex.) a Tihomir Ivanov (Bul.) po 220

13. Lukáš BEER (SR) 220

14. Mahamat Alamine Hamdi (Kat.) 215, Gianmarco Tamberi (Tal.) bez platného pokusu



Banská Bystrica 6. februára (TASR) - Na 24. ročníku Banskobystrickej latky, populárneho výškarského mítingu s hudbou, najviac vo vypredanej hale na Štiavničkách vyčnievala Ruska so štatútom nezávislej atlétky Marija Lasickeneová. Ako jediná zdolala 202 cm, za ňou skončila so 194 cm Levern Spencerová zo Svätej Lucie a tretie miesto obsadili s rovnakým výkonom 191 cm Talianka Alessia Trostová a Češka Michaela Hrubá.Medzi 10-timi ženami najväčšiu pozornosť pútala Ruska so štatútom nezávislej atlétky Marija Lasickeneová. Úradujúca majsterka sveta, tohtoročná tabuľková jednotka, nepoznala prehru od roku 2016 a v Banskej Bystrici sa úspešne snažila o 33. víťazstvo v nepretržitej sérii. Začala skoro, na 184 cm, rovnako ako jej najväčšia konkurentka Demirevová, a nakoniec sa pokúšala o rekord mítingu.S čistými zápismi sa mohli pochváliť až do 191 cm len dve skokanky, Trostová a Hrubá, prekvapujúco na 191 cm opravovali Lasickeneová i Demirevová, Ruska dokonca dvakrát. Na 194 cm bolo v súťaži ešte šesť výškarok, z nich Demirevová ich dokonca vynechala. O 197 cm, limit na HMS v Birminghame, sa pokúšali ešte tri, Spencerová, Demirevová v spoločnosti hviezdy mítingu Lasickeneovej. A bola to práve Lasickeneová, ktorá 197 cm na tretí pokus v absolútnom tichu haly zdolala. Potom si latku dala zdvihnúť na 202 cm, poradila si s ňou na druhý raz a nechala si potom naložiť 206 cm, rekord BBL, ktorý s 205 cm držala Chorvátka Vlašičová z roku 2006. Jej snaha síce vytúžený efekt nepriniesla, no Lasickeneová si zaslúžila búrlivý potlesk divákov za svoju snahu v súťaži, v ktorej dovedna ukázala až 15 skokov.Marija Lasickeneová sa počas súťaže ani raz neusmiala, po jej skončení však už úsmevmi nešetrila.Až dve Slovenky pokorili 180 cm, víťazka predpoludňajšej juniorskej súťaže Zavilinská (zdolala 183 v osobnom rekorde) i Dunajská, slovenská jednotka. Zavilinská sa pokúšala aj o limit na juniorské majstrovstvá sveta na 184 cm, Dunajská taktiež o osobný halový rekord, no neúspešne.Katarčan Mutaz Essa Baršim nezvíťazil v 24. ročníku Banskobystrickej latky a prerušil svoju sériu od roku 2016. Zdolal ho Číňan Wang Ju, síce s rovnakým výkonom 231 cm, no na pokusy lepším. Tretiu priečku obsadil Donald Thomas z Bahám tiež s 231 cm.Dovedna štartovalo 15 mužov a úradujúci majster sveta Baršim do súťaže vstúpil suverénne na 220 cm, keď dovtedy vypadli len dvaja. Najlepší atlét sveta v roku 2017, ktorý neprehral od septembra roku 2016, však ďalší už 13. triumf v nepretržitom rade nepripojil. O jeho nadvláde nikto v preplnenej hale na Štiavničkách nepochyboval, otázne bolo, kam až vyletí a pristane. Diváci si želali opäť skoky na úrovni rekordu mítingu (240), tak ako u Lasickeneovej chvíľu predtým. Zahučali však sklamaním pri nevydarených 225 cm, čo však Baršim veľmi rýchlo napravil. Jeho súboj bol v samom konci strhujúci, keď sa až traja pokúšali o 233 cm, no neúspešne a z víťazstva sa radoval Číňan Wang Ju.Základná výška 210 cm bola v znamení ani jedného nevydareného pokusu. Bez platného pokusu skončil Talian Tamberi, ktorého pribrzdili v minulosti zdravotné problémy. Diváci si ho pamätali ako víťaza spred dvoch rokov, keď zvíťazil vtedy s najlepším výkonom roka 235 cm. Na 228 cm sa snažili ešte deviati, no zvládli ich len štyria. Na 231 cm opäť na seba upozornil Číňan Wang Ju, ako jediný bez opravného pokusu. Baršim sa však s touto výškou 'pohral' s obrovskou rezervou. O umiesteniach na stupňoch sa rozhodlo na 231, o 233, limit na HMS, sa pokúšala už len trojica Baršim, Thomas a Wang Ju. Latku zhodne trikrát pozhadzovali a z víťazstva sa tešil vďaka lepšej bilancii pokusov Číňan.Thomas na stupňoch poznamenal:Baršim dodal:. Víťazný Wang Ju:Slovenská dvojica Beer a Bubeník naplnila očakávania len sčasti. Beer si na 220 utvoril najlepší výkon sezóny, no 220 cm Bubeníka po tom, čo v Hustopečiach pokoril 230 cm, vyvolalo sklamanie. Berr sa zhodnotil stručne:Bubeník neskrýval sklamanie slovami: