VIDEO: Na Elán mítingu bez Volka a pozoruhodnejšieho výkonu

Výsledky



ženy

60 m: 1. Kiddleová 7,46, 2. Thompsonová (obaja V. Brit.) 7,53, 3. Jonesová (JAR) 7,59, 4. Weigertová (UK Bratislava) 7,70

400 m: 1. Perrossierová (Dán.) 55,00

800 m: 1. Morcková (Dán.) 2:11,31

1500 m: 1. Smithová (V. Brit.) 4:17,71

3000 m: 1. Mismasová (Slovin.) 9:21,25, 2. Bohmová (Maď.) 9:30,20

60 m prek.: 1. Kerekesová 8,33, 2. Répasiová (obe Maď.) 8,51

diaľka: 1. Gardaševičová (Srb.) 615, 2. Bedračová (Slovin.) 581

trojskok: 1. Ogbetová (V. Brit.) 13,52, 2. Bitginová (Tur.) 12,96

chôdza na 3000 m (MSR) - mimo míting: 1. Czaková (Dukla B. Bystrica) 12:34,54, 2. Ortizová (Guat.) 12:47,16, 3. Hornáková (Dukla B. Bystrica) 13:20,37, 4. Bridgeová (V. Brit.) 13:28,11, 5. Pastieriková (AK Bojničky) 17:25,42



muži

60 m: 1. Barnes (Tur.) 6,67, 2. Lawson (V. Brit.) 6,69, 3. Stromšík (ČR) 6,70

400 m: 1. Rhoden-Stevens (V. Brit.) 48,24

800 m: 1. Ates (Tur.) 1:51,66, 2. Solomon (V. Brit.) 1:51,84

1500 m: 1. Rusu Dorin (Rum.) 3:48,50, 2. Gediklioglu (Tur.) 3:53,22

60 m prek.: 1. Porter (V. Brit.) 7,87, 2. Henrique (Braz.) 7,99, 3. Distelberger (Rak.) 8,00

diaľka: 1. Benda 663, 2. Turcsányi (obaja Stavbár Nitra) 640

trojskok: 1. Er Necati (Tur.) 16,43

chôdza na 5000 m (MSR): 1. Barrondo (Guat.) 19:23,59, 2. Wright (Ír.) 19:25,20, 3. Tóth 19:43,70, 4. Úradník (obaja Dukla B. Bystrica) 20:04,72, 5. Corbishley (V. Brit.) 20:16,44, 6. Rízek (Atletika ŠK Skalica) 20:50,36

Bratislava 28. januára (TASR) - Na 17. ročníku atletického mítingu Elán v bratislavskej rovnomennej hale upútala hneď úvodná disciplína, majstrovstvá Slovenska chodcov zaradených do hlavného programu. Na 5000 m sa predstavil olympijský víťaz Matej Tóth, prvýkrát súťažne od priaznivého vyriešenia dopingovej kauzy. O jeho slovenskom titule neboli pochybnosti, no Tóth sa pokúšal aj o niečo navyše, najmä o výkon na hranici 20 minút, čo sa mu časom 19:43,70 s rezervou podarilo.Tóth začal pomalšie, opatrne, pomaly sa posúval vpred a do druhej polovice pretekov vkročil na treťom mieste. Vedúce duo na čele Ír Wright a Barrondo z Guatemaly, strieborný na 20 km v olympijskom Londýne, mali pri rýchlom tempe pomerne jasný náskok, zhruba šesťsekundový. V záverečnom okruhu bojovali spolu o víťazstvo, Ír možno doplatil aj na to, že celé preteky odtiahol na čele a Barrondo si sily na záverečný finiš ušetril.Najlepší slovenský chodec bol s tretím miestom na bratislavskom mítingu spokojný. "Išlo sa mi veľmi dobre aj napriek tomu, že som nevyhral. Som rád, že som tu bol a odchádzam s dobrým pocitom. Užil som si to, diváci boli výborní a stále ma povzbudzovali. Bol to kvalitný prípravný výkon a titul majstra Slovenska sa vždy počíta. Určite som nešiel na doraz, poňal som to ako prípravu a aj tento výsledok mi dodáva optimizmus. Chcem sa zúčastniť majstrovstiev Slovenska na 'dvadsiatke' aj na 'päťdesiatke' a bolo by krásne, keby som všetko vyhral." V roku 2018 má Tóth pred sebou jednoznačnú métu. "Tohtoročná sezóna má pre mňa jeden vrchol, všetko smerujeme na ME v Berlíne. Ostatné je len príprava, no v každých pretekoch chcem dosiahnuť čo najlepší čas," uzavrel Matej Tóth.Na 60 m odhlásil účasť Ján Volko, jeden z ťahákov mítingu, zo zdravotných dôvodov, zranil si členok na tréningu deň predtým.