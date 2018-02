Na halovom domácom šampionáte budú štartovať aj Volko s Putalovou

Halový domáci šampionát je tradičným vrcholom halovej sezóny.

Bratislava 16. februára (TASR) – Na víkendových halových majstrovstvách Slovenska v atletike v hale Elán v Bratislave sa očakávajú viaceré zaujímavé súboje. Ich vrcholom by mohlo byť splnenie limitu na marcové halové majstrovstvá sveta v anglickom Birminghame. Požadovaný výkon zatiaľ dosiahli Ján Volko na 60 m a štvorstovkárky Alexandra Bezeková s Ivetou Putalovou.



"Halový domáci šampionát je tradičným vrcholom halovej sezóny. Jeho ozdobou budú čerství slovenskí rekordéri zo štvrtkového halového mítingu seriálu IAAF World Indoor Tour v poľskej Toruni Volko a Putalová. Volko zvíťazil v behu na 60 m časom 6,57 sekundy a Putalová zlepšila historické maximum v behu na 400 m na 52,62 sekundy. Štartovať bude aj tretia ,limitárka' Alexandra Bezeková,“ informoval na tlačovej konferencii generálny sekretár Slovenského atletického zväzu Vladimír Gubrický a dodal: „V skoku do výšky sa bude pokúšať o splnenie limitu na MS (233 cm) Matúš Bubeník, ktorý sa oň bude snažiť v konkurencii štvrtého z MS 2017 v Londýne Mexičana Edgara Riveru s ,osobákom' 230 cm i obhajca titulu Lukáš Beer. Budeme čakať, čo nám ukážu ďalší reprezentanti, ktorí sú v širšej nominácii na MS v Birminghame s výhľadom na augustové majstrovstvá Európy v Berlíne."



Na predbežnej štartovej listine je 230 pretekárov z 39 klubov. Pre lepšiu informáciu účastníkov šampionátu i divákov bude inštalovaná veľkoplošná obrazovka. V súboji na 200 m elitných slovenských štvorstovkárok je favoritkou obhajkyňa titulu Bezeková, ktorá na nedávnom halovom mítingu v Ostrave dosiahla čas 23,68 s. Má šancu na štvrté zlato. Bezeková ale nebude štartovať v behu na 400 m. „Pre ,dvojstovku'som sa rozhodla preto, že na ,štvorstovku'ešte nie som celkom dobre rýchlostne pripravená a nechcem riskovať prípadné zranenie.“ V skoku do diaľky sa predstaví Tomáš Veszelka, ktorý má tohtoročné maximum 727 cm. „Súťaž absolvujem v rámci tréningu, všetko časujeme k sústredeniu v juhoafrickom Potchefstroome (7. marca – 16. apríla), kde absolvujem niekoľko pretekov a budem tam trénovať už aj trojskok. Nikde sa neponáhľame, limit na ME mám už splnený. Je ale možné, že v nedeľu v druhý deň domáceho šampionátu budem absolvovať aj súťaž v trojskoku. Možno..., ak budem mať ešte dosť síl.“