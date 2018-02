Na halových MS v Birminghame nás bude reprezentovať trio atlétov

NOMINÁCIE SAZ NA VRCHOLNÉ PODUJATIA



17. HALOVÉ MS (1. – 4. 3. 2018 Birmingham/V. Brit.)



muži: Ján Volko (60 m)

ženy: Alexandra Bezeková (400 m), Iveta Putalová (400 m)

vedúci výpravy a tréner: Marcel Lopuchovský

tréneri: Naďa Bendová, Rastislav Miško



18. ZIMNÝ EP VO VRHOCH (10. – 11. 3. 2018 Leiria/Portug.)



muži: Marcel Lomnický (kladivo), Patrik Žeňúch (oštep)

muži do 23 rokov: Adrián Baran (guľa), Nikolas Broš (disk), Maximilián Slezák (oštep), náhradník Jakub Kubinec (oštep)

ženy do 23 rokov: Patrícia Slošárová (guľa)

vedúci výpravy: Martin Pupiš

tréneri: Jozef Párička, Jozef Hanušovský

Bratislava 19. februára (TASR) - Výkonný výbor Slovenského atletického zväzu (SAZ) nominoval na 17. halové majstrovstvá sveta v anglickom Birminghame (1. – 4. marca) podľa predpokladov trojicu limitárov – šprintéra na 60 m Jána Volka a štvorstovkárky Alexandru Bezekovú (Atletika o. z. Košice) s Ivetou Putalovou (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica). Vedúci bude Putalovej kouč Marcel Lopuchovský, v šesťčlennej výprave sú aj ďalší dvaja osobní tréneri nominovaných atlétov Naďa Bendová (Volko) a Rastislav Miško (Bezeková).vysvetlil netradičnú nomináciu šéftréner SAZ Martin Pupiš.uviedol v tlačovej správe SAZ.Výkonný výbor schválil aj šesticu pretekárov pre 18. ročník zimného Európskeho pohára vo vrhoch v portugalskej Leirii (10. – 11. marca). Lídrom výpravy bude piaty kladivár z olympiády v Riu de Janeiro Marcel Lomnický, v nominácii ešte figurujú Patrik Žeňúch (oštep – muži), Adrián Baran (guľa – muži do 23 rokov), Nikolas Broš (disk – muži do 23 rokov), Maximilián Slezák (oštep – muži do 23 rokov) a Patrícia Slošárová (guľa – ženy do 23 rokov). Náhradník je oštepár Jakub Kubinec pre mužskú súťaž do 23 rokov, keďže môže štartovať len jeden pretekár z krajiny.V histórii EP vo vrhoch získalo Slovensko zatiaľ dve bronzové medaily - v Pule 2002 zásluhou oštepára Mariána Bokora a kladivára Miloslava Konopku. Vlani bol štepár Žeňúch siedmy a v roku 2015 dokonca šiesty. Vedúci výpravy bude Martin Pupiš, do Leirie pocestujú aj tréneri Jozef Párička a Jozef Hanušovský plus za prípravný výbor zimného EP 2019 vo vrhoch na Slovensku Ján Garaj a zrejme aj Tomáš Benko.dodal Pupiš.