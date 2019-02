Na ME do Glasgowa zatiaľ šesť Slovákov, Pupiš: Verím, že pôjdu viacerí

Účasť v Škótsku majú istú Iveta Putalová, Ján Volko, Šimon Bujna, Lukáš Beer, Matúš Bubeník, Tomáš Veszelka.

Bratislava 15. februára (TASR) - Pred marcovými halovými majstrovstvami Európy v atletike v Glasgowe (1. - 3. marca) splnilo limity dosiaľ šesť Slovákov. Ďalších deväť má ešte možnosť zabojovať o účasť na šampionáte. Poslednú príležitosť dostanú na víkendových majstrovstvách Slovenska (16. - 17. februára) v bratislavskej hale Elán. Účasť v Škótsku majú istú: Iveta Putalová, Ján Volko, Šimon Bujna, Lukáš Beer, Matúš Bubeník, Tomáš Veszelka. Bežkyne Alexandra Bezeková a Gabriela Gajanová síce splnili limity Európskej atletiky (EA), ale rozhodli sa vynechať halovú časť sezóny.



"Verím, že do Glasgowa pôjdu viacerí. Najsľubnejší kandidát je prekážkarka na 60 m Stanislava Lajčáková, ktorá má slušnú šancu dostať sa na ME aj bez limitu EA," povedal na piatkovej tlačovej konferencii šéftréner Slovenského atletického zväzu Martin Pupiš. Lajčákovej chýbajú k splneniu limitu EA (8,24 s) iba dve stotiny, ale vyhovela internému limitu pre pretekárov do 25 rokov.



Hlavným hviezdou na MSR bude šprintér Ján Volko, ktorý bude bojovať o zlatý hetrik. Z jeho pohľadu bude domáci šampionát dôležitý aj v súvislosti s ME: "Budú to možno posledné preteky pred Glasgowom. Chcem sa najmä dobre naladiť. Ťažko odhadnúť, aké časy dosiahnem, ale cítim sa dobre, takže nemám obavy."



Okrem Volka by sa mali v hale Elán predstaviť aj ďalší piati limitári na ME. Pupiš verí, že na podujatie prinesú zdravú konkurenciu a ponúknu zaujímavé výkony: "Dúfam, že potvrdia nárast formy a všetko zvládnu v plnom zdraví. Atletika nie je iba o rekordoch, ale aj o pekných súbojoch."



Zo slovenského pohľadu bude zaujímavý aj týždeň po ME v Glasgowe. Šamorín privíta kontinentálnu špičku na Európskom pohári vo vrhoch (9. - 10. marca). Devätnásty ročník sľubuje historickú účasť, predbežne sa prihlásilo 343 atlétov (177 mužov a 166 žien) zo 40 krajín - vôbec najviac spomedzi doterajších podujatí. "Som rád, že môžme hostiť ďalšie významné podujatie. Dotiahli sme rekordný počet súťažiacich aj v počte krajín. Dúfam, že sa nám aj podarí zorganizovať najlepší šampionát," povedal člen organizátorského štábu Vladimír Gubrický.