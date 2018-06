Na míting P-T-S v Šamoríne príde aj legendárny výškar Sotomayor

Muž, ktorý vlani oslávil päťdesiatku, je stále svetový rekordér vonku i v hale. Pod holým nebom skočil 27. júla 1993 v španielskej Salamanke 245 cm, pod strechou 243 cm 4. marca 1989 v Budapešti.

Šamorín 4. júna (TASR) - Čestným hosťom 53. ročníka medzinárodného atletického mítingu P – T – S v športovom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne v piatok 29. júna o 19.00 h bude legendárny kubánsky výškar Javier Sotomayor.



Muž, ktorý vlani v októbri oslávil päťdesiatku, je ešte stále svetový rekordér vonku i v hale. Pod holým nebom skočil 27. júla 1993 v španielskej Salamanke 245 cm, pod strechou 243 cm 4. marca 1989 v Budapešti. Sotomayor sa vráti na "péteesku" bezmála po troch desaťročiach. Na bratislavských Pasienkoch štartoval dva razy: v roku 1988 skončil druhý s 232 cm za sovietskym reprezentantom Rudolfom Povarnicyniom (236 cm), v roku 1989 zvíťazil vo vtedajšom rekorde podujatia 237 cm, ktorý však o rok neskôr prekonal Rumun Sorin Matei skokom ponad 240 cm.



"Prepojenie atletických legiend z minulosti so športovými osobnosťami súčasnosti zvýrazňuje význam nášho podujatia aj nášho športu. Pokračujeme v tradícii pozývania významných osobností z histórie P – T – S. Potvrdenie účasti kubánskeho dvojnásobného olympijského víťaza v skoku do výšky Javiera Sotomayora na 53. ročníku mítingu 'péteesky' je pre nás veľká pocta. Držiteľ už 25-ročného svetového rekordu 245 cm je populárny na celom svete. Mnohí z nás si ho ešte pamätajú z jeho súťaženia na P – T – S na Pasienkoch, kde bol jedným z najsledovanejších športovcov. Jeho účasť bude pre divákov i športovcov istotne lákadlom," uviedol v tlačovej správe Peter Korčok, prezident Slovenského atletického zväzu i organizačného výboru P – T – S.



Sotomayor mal prísť po skončení kariéry na Slovensko už pred desiatimi rokmi na Banskobystrickú latku, kde mal radiť svojmu krajanovi Victorovi Moyovi. Napokon však nepricestoval, lebo sa nestihol dostať včas z Kuby do Madridu a odtiaľ do Banskej Bystrice.



V hlavnom programe P – T – S 2018, ktorý odvysiela aj RTVS v priamom prenose, bude 12 disciplín – osem mužských (100 m, 1500 m, 400 m prek., výška, trojskok, oštep, 3000 m chôdza a kladivo ako súčasť prestížneho seriálu IAAF Hammer Throw Challenge) a štyri ženské (400 m, 800 m, 100 m prek., diaľka). V národnom programe budú tri prémiové disciplíny – kladivo a chôdza žien na 3000 m, beh mužov na 5000 m.