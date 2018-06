Na P-T-S chodec Matej Tóth s rýchlostným testom a 5. miestom

Na snímke poľský kladivár Wojciech Nowicki na atletickom mítingu P - T - S v Šamoríne v piatok 29. júna 2018. Foto: TASR/Neubauer

Na snímke slovenská reprezentantka na 400 m žien Iveta Putalová na atletickom mítingu P - T - S v Šamoríne v piatok 29. júna 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Výsledky:

ženy

trojskok: 1. Dana Velďáková (SR) 14,03 m, 2. Eszter Bajnoková 13,65, 3. Krisztina Hofferová (obe Maď.) 13,31



výška: 1. Luca Rennerová (Maď.) 182 cm, 2. Tatiana Dunajská (SR) 180, 3. Nikola Gavendová (ČR) 176



kladivo: 1. Martina Hrašnová (SR) 67,28, 2. Ana Maria Orelová (Est.) 65,23, 3. Nikola Lomnická (SR) 62,55



400 m: 1. Anita Horvatová (Slovin.) 52,26, 2. Amantle Montshová (Botsw.) 52,55, 3. Iveta Putalová 52,89, ...5. Alexandra Bezeková 53,20, ...8. Daniela Ledecká (všetky SR) 54,79



800 m: 1. Mahelet Mulugetová (Et.) 2:01,83, 2. Diana Mezuliáníková 2:02,38, 3. Simona Vrzalová (obe ČR) 2:02,99, ...6. Gabriela Gajanová 2:03,52, ... 8. Alexandra Štuková (obe SR) 2:06,13



3000 m chôdza: 1. Mária Katerinka Czaková 12:34,29, 2. Monika Hornáková (obe SR) 13:02,01, 3. Anett Tormová (Maď.) 13:17,38



muži

800 m: 1. Matúš Talán 1:54,63 min., 2. Alexander Jablokov (obaja SR) 1:55,70, 3. Cristian Taut (Rum.) 1:57,55



400 m prek.: 1. Thomas Barr (Ír.) 49,40, 2. Jordin Andrade 49,64, 3. Roux Hamman Le (JAR) 50,32, ...6. Martin Kučera (SR) 50,99



výška: 1. Maksim Nedasekau (Biel.) 226, 2. Trevor Barry (Bah.) 223 a Matúš Bubeník 223, ...8. Lukáš Beer (obaja SR) 215



kladivo: 1. Wojciech Nowicki 76,89, 2. Pawel Fajdek (obaja Poľ.) 76,77, 3. Bence Halász (Maď.) 75,97, 4. Pavel Barejša (Biel.) 75,30, 5. Marcel Lomnický (SR) 75,23, 6. Sean Donnelly (USA) 74,50



3000 m chôdza: 1. Dawid Tomala (Poľ.) 10:56,98, 2. Lebogang Shange (JAR) 11:03,32, 3. Miroslav Úradník 11:26,22, 4. Dominik Černý 11:39,43, 5. Matej Tóth 11:43,08, 6. Milan Rízek (všetci SR) 11:46,08

Šamorín 29. júna (TASR) - Na 53. ročníku Pravda - Televízia - Slovnaft v športovom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne opäť ožil tradičný míting s účasťou niektorých hviezd svetovej atletiky. V hlavnom programe lákali viaceré disciplíny, v ktorých sa očakávali aj pozoruhodné výkony. Už v predprograme štartovali dve osobnosti slovenskej atletiky, kladivárka Martina Hrašnová a trojskokanka Dana Velďáková, obe víťazne.V ženskom kladive sa pozoruhodnejšie výkony nezrodili, na víťazstvo stačil Hrašnovej výkon 67,28 m, ktorým dala zabudnúť na nevýraznú sériu.V trojskoku dominovala Dana Velďáková výkonom 14,03, no s nedovolenou podporou vetra až 5,1 m/s. V ženskej výške druhá Tatiana Dunajská si vytvorila sezónne maximum so 180 cm.Svetoví rekordéri kubánsky výškar Javier Sotomayor a český oštepár Jan železný spestrili otvárací ceremoniál a svojou prítomnosťou symbolicky udelili podujatiu svetový punc. Mužské kladivo však malo svoje vlastné hviezdy, popri Marcelovi Lomnickom v súťaži, ktorá bola aj súčasťou seriálu IAAF Hammer Throw Challenge, štartovalo hviezdne duo Poliakov Pawel Fajdek a Wojciech Nowicki, vyniknúť sa snažil aj mladý Maďar Bence Halász. Trojnásobný majster sveta Fajdek sa v kruhu trápil, a ak by sa nazbieralo v štartovnej lsitine viac ako osem kladivárov, tak by po úvodných troch pokusoch vypadol bez platného výkonu. Vo štvrtej sérii však poslal kladivo na 76,77 cm, poskočil na priebežne prvé miesto, z ktorého ho vzápätí vo 4. sérii zosunula svetová tohtoročná jednotka so 76,89 krajan Nowicki. Lomnickému sa so 75,23 nedarilo a so sériou 73,67 - 75,23 - x - x - x - 74,05 skončil piaty.Už v rozbehoch zaujala stovka mužov, v prvom si Šimon Bujna zabehol regulárny osobák (vietor +1,6) na 5. mieste 10,42, v druhom finišoval Ján Volko druhý, a keby mu nedovolene nezafúkal vietor +2,8 m/s, vytvoril by slovenský rekord.Na štvrtke sa z trojice Sloveniek darilo najviac tretej Ivete Putalovej so sezónnym maximom 52,89, keď sa prvýkrát dostala v tomto roku pod 53 sekúnd.povedala Putalová. Alexandra Bezeková skončila piata (53,20). Spokojná s výsledkom mohla byť aj ôsma Daniela Ledecká s osobným rekordom 54,79. Najväčšia favoritka majsterka sveta spred siedmich rokov Amantle Montshová z Botswany podľahla vo finiši Slovinke Anite Horvatovej.Na 400 m prek. sa Martin Kučera len márne snažil priblížiť k limitu na ME v Berlíne (50,70) a zaradil sa až na 6. miesto časom 50,99. Po dlhšom čase sa vrátil na atletické štadióny a ešte potrebuje viac mítingov, aby sa mu vrátila forma z roku 2016, keď na ME skončil siedmy. Podľa očakávania zvíťazil štvrtý na OH v Riu Ír Thomas Barr so 49,40.V behu na 800 m sa síce Slovenky vpredu neobjavili, no 6. Gabriela Gajanová si v juniorskom veku zabehla osobný rekord 2:03,52 a zlepšila sa o 1,25 sekundy. Len o 0,08 sekundy zaostala za Kubánkou Rose Mary Almanzovou, víťazkou Svetovej univerziády 2017, v Šamoríne až piata.Na 3000 m štartoval olympijský víťaz na 50 km v Riu chodec Matej Tóth. Trať bola pre neho príliš krátka, no svojou prítomnosťou v rýchlostnom teste s 5. miestom aj on pozdvihol úroveň mítingu.uviedol Tóth.Favorizoval sa vlaňajší víťaz Lebogang Shange z JAR, štvrtý na 20 km minulý rok na MS v Londýne, no zvíťazil Poliak Dawid Tomala v osobnom rekorde 10:56,98. Tretí finišoval taktiež v osobnom maxime 11:26,22 Miroslav Úradník. Muži štartovali spolu so ženami, a tak víťazstvo Márie Katerinky Czakovej v rekorde mítingu 12:34,29 sa do centra pozornosti dostalo menej.Slovenský výškar Matúš Bubeník v 3. pokuse len ľahko zhodil 226 cm, zapísal si sezónne maximum 223 cm a obsadil delené 2. miesto. Zvíťazil Bielorus Maksim Nedasekau s 226 cm a pokúšal sa aj o 230.