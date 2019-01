Na mítingu v Paríži Volko získal tretie miesto

Vo finále skončil Volko opäť za rovnakými súpermi.

Paríž 27. januára (TASR) - Na mítingu Európskej atletiky (EA) v Paríži skončil slovenský šprintér Ján Volko tretí. Vo finále behu na 60 m si zabehol svoj najlepší čas sezóny 6,64.



Volko postúpil do finále na základe času 6,69, v rozbehu pred ním finišovali Gue-Arthur Cisse z Pobrežia slonoviny 6,60 a Sean Safo Antwi z Ghany so 6,66. Medzi šesticu finalistov sa nezmestil ani Volkov premožiteľ vo finále HME'2017 Brit Kilty. Vo finále skončil Volko opäť za rovnakými súpermi, víťazný Cisse opäť dosiahol 6,60 a rovnaký výkon zabehol aj druhý v poradí Safo Antwi.



V trojskoku štartoval aj Tomáš Veszelka a so sériou 16,15 - x - 16,32 sa zaradil výkonom 16,32 na 5. miesto. V štvorčlennom finále vynikol Hugues-Fabrice Zango z Burkiny Faso s výbornými 17,58.