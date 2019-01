Na atletickom mítingu vo Viedni získal víťazstvo Volko

Volko už v nedeľu nastúpi v Paríži na mítingu Európskej atletiky. Tam na neho čakajú lepší súperi.

Viedeň 26. januára (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko zvládol na sobotnom mítingu vo Viedni beh na 60 m víťazným časom 6,65 sekundy. Na Indoor Track & Field Vienna v hale Ferryho Dusiku bol najrýchlejší už v rozbehoch (6,71), vo finále finišoval prvý pred Britom Harrym Aikinesom-Aryeeteyom so 6,71, tretí skončil Turek Aykut Ay 6,75.



Volko neskrýval zámer stlačiť čas vo Viedni pod 6,70 a aj sa mu to podarilo. Už v nedeľu nastúpi v Paríži na mítingu Európskej atletiky a tam na neho čakajú lepší súperi. Zatiaľ figuruje v tohtoročných európskych tabuľkách na 3. mieste.



V rovnakej disciplíne sa predstavil aj ďalší slovenský šprintér Šimon Bujna so 7. miestom a časom 6,92, v rozbehu však zabehol 6,88. Na šesťdesiatke skončila Monika Weigertová šiesta časom 7,61, v rozbehu si vyrovnala osobný rekord časom 7,50. Na hladkej štvrtke zabehol Martin Kučera deviaty najlepší čas 47,89. Štartovala aj Iveta Putalová a štvorstovku zvládla v sezónnej premiére na 7. priečke časom 53,85.