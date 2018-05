Na Novinárskej stovke deviate víťazstvo pre Tabaka

Výsledky Novinárskej stovky:



novinári: 1. Matej Tabak (SAZ) 12,87, 2. Ľubomír Ondráš (RTVS) 14,59, 3. Ivor Lehoťan (Denník Šport) 14,96, 4. Dušan Dubovec (TASR) 15,55, 5. Milan Stanko (RTVS) 16,39, 6. Pavol Kubiš (Denník Šport) 17,51, 7. Mário Hanzel 18,21, 8. Adam Bohuš (obaja RTVS) 18,59, 9. Roman Grešo (voľný novinár) 23,10

Banská Bystrica 29. mája (TASR) - Na 16. ročníku Novinárskej stovky - Memoriáli Miloša Kováča - opäť najviac vynikol Matej Tabak. Tradičné podujatie bolo už 12-krát v znamení spomienky na známeho televízneho komentátora, no aj úsilia vybojovať si titul najrýchlejšieho novinára na Slovensku a prekonať hranice svojich možností. Tabak opäť presvedčil o svojich rýchlych nohách a zvíťazil časom 12,87 už deviatykrát v histórii 'stovky'.Na štadióne banskobystrických Štiavničiek znovu presnými výstrelmi púšťal na dráhu štartujúcich bronzový na MS v Aténach'97 prekážkar Igor Kováč. Vlani zažila 'stovka' aj dramatické chvíle, keď si po dobehnutí do cieľa zlomil lakeť Ľubo Fronko z TV Markíza. Napriek tomu, že ho potom trikrát operovali, túžil v tomto ročníku štartovať, no pracovné povinnosti mu zámer prekazili. Z blokov však vyrazil minuloročný víťaz Roman Grešo, ktorému cieľavedomú prípravu tentoraz narušila operácia pruhu pred tromi týždňami. Zavŕšiť povestný hetrik troch nepretržitých triumfov za sebou nemohol, no hrdinsky prišiel a aj dobehol do cieľa.Po dvoch rokoch absencie opäť zakľakol do blokov rekordér v počte triumfov Matej Tabak s úsilím pripojiť k predchádzajúcim ôsmim pohárom ďalší a aj sa mu to podarilo časom hlboko pod 13 sekúnd v protivetre -0,7 m/s.povedal v cieli.Aj 16. ročník sa nezaobišiel bez zranenia, tentoraz však menej vážneho, keď Pavol Mocný z RTVS pocítil tvrdosť tartanu na Štiavničkách. Okrem novinárov ukázala pozoruhodnú formu aj plejáda VIP osobností na čele so 71-ročným veteránom Vladimírom Výbošťokom, vo svojej vekovej kategórii jeden z najrýchlejších šprintérov na svete. Aj keď nezvíťazil, zabehol pozoruhodných 13,83. Na podujatí nechýbali rodičia Miloša Kováča, talenty na ňom hľadal aj riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Roman Benčík.