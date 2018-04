VIDEO: Najlepší Slovák na polmaratóne Hladík: Najťažší, aký som bežal

ČSOB Bratislava Marathon 2018 - výsledky:



polmaratón



muži: 1. Benard Koech (Keňa) 1:07:37 h, 2. György Horváth (Maď.) +2:51 min, 3. Marek HLADÍK (SR) +3:59, 4. Jiří Kalus (ČR) +4:30, 5. Michal OCHABA (SR) +5:41, 6. Zdenko ZALUBIL (SR) +7:21



ženy: 1. Veronika ZRASTÁKOVÁ (SR) 1:21:11 h, 2. Nóra Szabóová (Maď.) +3:27 min, 3. Barbara CHRENKOVÁ (SR) +3:34, 4. Linda BENIAČOVÁ (SR) +7:28, 5. Ivana LÍŠKOVÁ (SR) +8:02, 6. Martina ČÍBOVÁ (SR) +10:02



štafety: 1. Adidas Runners Bratislava Speed Squad (Šimon Wahlandt, Peter Wahlandt, Jozef Repčík, Leo Lendvorský) 1:10:20 h, 2. Chlapci zo Stropkova (Miroslav Čačík, Miroslav Peško, Matej Čačík, Ľuboslav Moza) +10:44 min, 3. Run for fun rakety (Jana Mozolaniova, Jana Skanderova, Natalia Hauserová, Zdeno Špičan) +18:44

muži: 1. Jiří Čípa (ČR) 2:22:16 h, Marián ZIMMERMANN (SR) +9:04 min, 3. Piotr Stachyra (Poľ.) +11:52, 4. Tomáš Mika (ČR) +12:57, 5. Miroslav ILAVSKÝ (SR) +14:00, 6. Jan Kalenda (ČR) +15:45



ženy: 1. Kristína NÉČ LAPINOVÁ (SR) 2:58:41 h, 2. Tereza Ďurdiaková (ČR) +1:00 min, 3. Barbora NOVÁKOVÁ (SR) +4:08, 4. Sylvia SEBASTIANOVÁ (SR) +5:55, 5. Magdalena Čípová (ČR) +8:53, 6. Lenka Kohnová (ČR) +15:15



štafety: 1. Behame.sk 2:34:03 h, 2. Adidas Runners Budapešť Speed Squad +5:21 min, 3. BŠK Banská Bystrica +15:42

Bratislava 8. apríla (TASR) - Víťazmi bratislavského polmaratónu sa v nedeľu stali Keňan Benard Koech a domáca Veronika Zrastáková. Preteky boli súčasťou podujatia ČSOB Bratislava Marathon 2018.Kenský vytrvalec dosiahol čas 1:07:37 h, za ním skončil maďarský reprezentant György Horváth (+2:51 min) a na tretej priečke sa umiestnil domáci pretekár Marek Hladík so stratou +3:59 minúty.povedal Hladík.Zrastáková obhájila vlaňajšie prvenstvo, pričom si vytvorila osobný rekord 1:21:11 h. Na druhej pozícii finišovala Maďarka Nóra Szabóová (+3:27 min) a tretia bola ďalšia Slovenka Barbara Chrenková (+3:34 min).povedala Zrastáková.Víťazom štafetových pretekov sa stal tím Adidas Runners Bratislava Speed Squad, ktorého členom bol aj slovenský reprezentant v behu na 800 a 1500 metrov Jozef Repčík.ňVíťazmi nedeľňajšieho ČSOB Bratislava Marathon 2018 sa stali Čech Jiří Čípa a Kristína Néč Lapinová. Na polovičnej trati triumfovali Keňan Benard Koech a slovenská pretekárka Veronika Zrastáková.Čípa finišoval v čase 2:22:16 h s vyše deväťminútovým náskokom pred domácim bežcom Mariánom Zimmermannom, na treťom mieste skončil Poliak Piotr Stachyra. Smolu mal ďalší slovenský vytrvalec Tibor Sahajda, ktorý bol dlho jasne na čele, do polovice trate išiel spolu s víťazom polmaratónu Koechom, no približne po 30 kilometroch musel vzdať pre kŕče v bruchu.povedal v cieli víťaz.uviedol Zimmermann.Ženskú kategóriu ovládla Néč Lapinová časom 2:58:41 h pred českou reprezentantkou Terezou Ďurdiakovou, ktorá stratila rovnú minútu a ďalšou Slovenkou Barborou Novákovou (+4:08 min). Víťazom štafetových pretekov sa stal domáci tím Behame.sk.