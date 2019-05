Savinová dostala za doping a podvod 12-ročný dištanc

Tréner a manžel Savinovej Alexej Savin dostal za spoluúčasť na dopingu a manipuláciu štvorročný trest.

Monaco 8. mája (TASR) - Ruská bežkyňa na stredné trate Xenia Savinová dostala 12-ročný zákaz športovej činnosti za doping, formu spoluúčasti na dopingu a manipuláciu so vzorkou. Atletická jednotka integrity (AIU), ktorá zastupuje Medzinárodnú asociáciu atletických federácií (IAAF) v dopingových sporoch, uviedla, že Savinovej dištanc vyprší v máji 2031, keď bude mať 41 rokov. Jej tréner a manžel Alexej Savin dostal za spoluúčasť na dopingu a manipuláciu štvorročný trest.



Ako uviedla agentúra AP, AIU usvedčila Savinovú z podvodu. Podľa ruskej stanice Match TV mala použiť ukrajinský pas od kamarátky z detstva, ktorá pochádza z Krymu, aby mohla súťažiť na medzinárodnej scéne. Stalo sa tak po tom, čo IAAF v roku 2015 suspendovala ruský zväz za rozsiahly, štátom podporovaný dopingový program v krajine. Savinová s falošným pasom súťažila v pretekoch od 400 do 1500 m, no nedokázala sa kvalifikovať na žiadne významné svetové podujatie.



Savinová už vlani dostala trest za užitie zakázaného krvného dopingu EPO.