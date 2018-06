Slovensko je pre Železného špeciálne miesto: Takmer ako druhý domov

Legendárny český oštepár sa rekreačne venuje volejbalu, tenisu i golfu.

Šamorín 29. júna (TASR) - Stále aktuálni držitelia svetových rekordov Jan Železný a Javier Sotomayor zavítali po rokoch na atletický míting P-T-S. Už nie ako pretekári do Bratislavy, ale v pozícii čestných hostí 53. ročníka obnoveného podujatia do Šamorína.



V hode oštepom dosiaľ nikto neprekonal Železného výkon 98,48 metra z roku 1996. Svoj prvý svetový rekord (87,66) dosiahol 31. mája 1987 v Nitre a Slovensko má uňho špeciálne miesto. V rokoch 1986 až 1991 súťažil za Duklu Banská Bystrica, kde ho trénoval Jaroslav Halva, v období 1992 až 1993 ho už ako člena Dukly Praha pripravoval slovenský kouč Jozef Hanušovský. "Slovensko je pre mňa takmer ako druhý domov. Na Slovensku som prežil veľmi veľa rokov, narodili sa mi tu dve deti, moja prvá medaila v roku 1987 vzišla z prípravy v Banskej Bystrici," povedal Železný.



Na P-T-S, keď sa podujatie konalo ešte na bratislavských Pasienkoch, triumfoval päťkrát (1988, 1989, 1991, 1993, 1995) a dodnes vlastní rekord mítingu - 90,80 metra z roku 1995: "Som veľmi rád, že míting sa vracia. Chce to čas, no verím, že to bude veľmi úspešný projekt. Vždy tu bola úžasná atmosféra. Mám len jednu trocha negatívnu spomienku. Trénoval som na Novom Zélande, potom štrnásť dní v Maďarsku a bol som vo forme. Na P-T-S som chcel hodiť svetový rekord a dosiahnuť niečo výnimočné na Slovensku, týždeň predtým som však ochorel."



Sotomayorov svetový rekord v skoku do výšky 245 centimetrov stále platí od roku 1993. O maximum mítingu prišiel v roku 1990, keď Rumun Sorin Matei skočil 240 centimetrov. Kubánec sa však kuriózne podieľal aj na tomto výkone. "V roku 1990 som bol zranený, ale organizátori ma pozvali napriek tomu. Dva dni pred súťažou som sa stretol so Sorinom Mateiom, ktorý nemal dobré tretry, a venoval som mu moje. Prišiel s osobným maximom 237, skočil 240 a dokonca atakoval svetový rekord," uviedol Sotomayor. Na P-T-S sa predstavil trikrát, v roku 1987 obsadil tretie miesto, o rok neskôr skončil druhý a v roku 1989 vyhral vtedajším rekordom mítingu 237 centimetrov: "Som veľmi rád, že tu opäť môžem byť. Mám pekné spomienky, pozvanie ma nesmierne potešilo, znova som sa mohol vrátiť po nejakom čase."



Päťdesiatročný Sotomayor pôsobí ako generálny sekretár Kubánskej atletickej federácie (FCA), v minulosti bol manažér kubánskej reprezentácie. O dva roky starší Železný sa od ukončenia športovej činnosti v roku 2006 venuje viacerým aktivitám. Do Šamorína prišiel ako čestný hosť, ale aj v úlohe trénera. V štartovej listine piatkovej súťaže oštepárov figurovali traja jeho zverenci Petr Frydrych, Jakub Vadlejch a Jaroslav Jílek. "Som veľmi rád, že mám úžasnú skupinu ľudí, ktorí získali medaily na olympijských hrách i majstrovstvách sveta. Okrem toho som riaditeľ Zlatej tretry Ostrava, čo ma takisto napĺňa, robíme niečo pre budúcnosť atletiky. Mám tiež podnikateľské aktivity, aj na Slovensku, no najdôležitejšia je pre mňa trénerská práca," povedal Železný.



Barboru Špotákovú priviedol k zlatu na OH 2012 a ME 2014, Vitězslava Veselého k zlatu na MS 2013, ME 2012 a bronzu na OH 2012, na MS 2017 získal Vadlejch pod jeho vedením striebro a Petr Frydrych vybojoval bronz. Železný verí, že pokiaľ raz jeho svetový rekord padne, pokorí ho ďalší Čech, ideálne zverenec: "Moja túžba bola prehodiť 100 metrov, no nikdy som to nedokázal. Dúfam, že rekord vydrží ešte veľmi dlho. Keby ho prekonal niekto z Česka, ideálne keby som ho sám trénoval, bral by som to pozitívne, ináč veľmi nie. Teraz majú potenciál Nemci či Jakub Vadlejch, oni sa môžu neustále zlepšovať."



Železný sa rekreačne venuje volejbalu, tenisu i golfu. "Ten je jediný, kde sa môžem vzhľadom na môj vek zlepšiť, v ostatných sa už len zhoršujem," dodal s úsmevom trojnásobný olympijský víťaz (1992, 1996, 2000) i svetový šampión (1993, 1995, 2001). Okrem toho má na konte striebro z OH 1988, bronz z MS 1987 a 1999 či bronz z ME 1994 a 2006. Sotomayor pricestoval s vizitkou olympijského víťaza 1992, strieborného medailistu na OH 2000, dvojnásobného majstra sveta (1993, 1997) a dvojnásobného vicemajstra sveta (1991, 1995).