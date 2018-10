Atléti SR nebudú chýbať na ME v nórskom meste Sandnes

Na podujatí by mali okrem Slovenska štartovať aj Turecko, Portugalsko, Nórsko, Rumunsko, Írsko, Belgicko, Bielorusko, Holandsko, Maďarsko, Litva a zatiaľ suspendované Rusko.

Lausanne 28. októbra (TASR) - Prvá liga majstrovstiev Európy družstiev v atletike sa uskutoční 9. až 11. augusta 2019 v nórskom meste Sandnes. Na podujatí druhej najvyššej kategórie nebude chýbať ani Slovensko, ktoré si vybojovalo účasť vlani po postupe z II. ligy.



Organizátor I. ligy dlho nebol známy, pôvodne sa hovorilo o Turecku, no z bezpečnostných dôvodov sa viacero národných federácií vyslovilo proti dejisku v tejto krajine. V hre bol potom aj slovenský Šamorín, no napokon padla voľba na nórsky Sandnes.



Na podujatí by mali okrem Slovenska štartovať aj Turecko, Portugalsko, Nórsko, Rumunsko, Írsko, Belgicko, Bielorusko, Holandsko, Maďarsko, Litva a zatiaľ suspendované Rusko. Do superligy postúpia prvé tri družstvá, do II. ligy zostúpia posledné tri. Informoval o tom Slovenský atletický zväz.