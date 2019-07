Volko postúpil na univerziáde do finále behu na 200 metrov

Svoje doterajšie sezónne maximum zo Zlatej tretry v Ostrave si Volko zlepšil o päť stotín.

Neapol 11. júla (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko postúpil na 30. Svetovej letnej univerziáde v Neapole do svojho druhého finále. V prvom semifinále na 200 metrov skončil druhý v slovenskom výkone roka 20,83 sekundy, zdolal ho iba Brit Jordan Dion Broome (20,80).



Svoje doterajšie sezónne maximum zo Zlatej tretry v Ostrave si Volko zlepšil o päť stotín. Zverenec trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka bude vo finále o 20:10 obhajovať bronz z univerziády 2017 na Taiwane, informovala facebooková stránka Slovenského atletického zväzu (SAZ).



Do finále behu na 100 m prekážok sa kvalifikovala Stanislava Lajčáková. V druhom semifinále skončila štvrtá výkonom 13,46 sekundy a ako posledná s časom postúpila do boja o medaily. V jej prospech rozhodli v tesnom súboji tisíciny sekundy.