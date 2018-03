Šprintér Volko nemal problémy v rozbehoch, postúpil do semifinále

Finále:



ženy



trojskok: 1. Yulimar Rojasová (Ven.) 14,63 m, 2. Kimberly Williamsová (Jam.) 14,48, 3. Ana Peleteirová (Špan.) 14,40, 4. Andreea Panturoiuová (Rum.) 14,33, 5. Keturah Orjiová (USA) 14,31, 6. Paraskevi Papachristouová (Gr.) 14,05



muži



guľa: 1. Tomas Walsh (N. Zél.) 22,31 m, 2. David Storl (Nem.) 21,44, 3. Tomáš Staněk (ČR) 21,44, 4. Darlan Romani (Braz.) 21,37, 5. Mesud Pezer (Bosna a Herc.) 21,15, 6. Darrell Hill (USA) 21,06





Rozbehy

60 m, 3. beh: 1. Ján VOLKO (SR) 6,66, 2. Taftian (Irán) 6,74, 3. Záleský (ČR) 6,74

Birmingham 3. marca (TASR) - Šprintér Ján Volko bez problémov zvládol na HMS v Birminghame rozbeh na 60 m a postúpil do semifinále, ktoré pobeží večer. V 3. rozbehu dosiahol čas 6,66 s a skončil prvý.Dovedna bolo na programe sedem rozbehov, z každého postupovali až traja najlepší a ďalší traja s časom. Podľa sezónneho výkonu patril Volko medzi kandidátov na postup a tento predpoklad aj naplnil.Na atletických HMS v Birminghame suverénne zvládol finále novozélandský guliar Tomas Walsh. Hneď v úvodnom pokuse dosiahol 22,13, na centimeter presne ho zopakoval v treťom a v záverečnom zažil explóziu s rekordom šampionátov, kontinentálnym rekordom a najlepším výkonom roka 22,31. V ženskom trojskoku pozíciu obhajkyne titulu zvládla ďalším zlatom taktiež v najlepšom výkone roka 14,63 m Venezuelčanka Yulimar Rojasová.Walsh predtým nikdy nevrhol v hale za 22 metrov a výrazné zlepšenie osobného rekordu bolo u obhajcu titulu v Portlande pozoruhodné. Vlani zvíťazil na MS v Londýne, predvlani bol tretí na OH v Riu a v hale v Birminghame pokračoval v medailovom ťažení. O ďalšie medaily sa tuho bojovalo, Nemec Storl i Čech Staněk vrhli navlas rovnako 21,44 m a o striebre Nemca rozhodol jeho lepší druhý pokus (21,15 proti 21,12).V dlhom finále ženského trojskoku až so 17 aktérkami padali osobné rekordy. O jeden z nich sa postarala Jamajčanka Kimberly Williamsová so 14,48 m. Jej séria bola vo vyrovnanosti pozoruhodná až do štvrtej série, no súperky na ňu dlho dotierali s malými odstupmi, až sa napokon zrodil najdlhší skok obhajkyne titulu, Yulimar Rojasovej v 5. sérii s najlepším výkonom roka 14,63 m. Venezuelčanka v tejto sezóne až do HMS nikde neskákala a jej efektívnosť na vrcholných podujatiach je pozoruhodná, 2. na OH v Riu, 1. na MS v Londýne.