V 3. kole ligy si zažiadala o účasť na ME štafeta štvrtkárok

Zo zaujímavejších výsledkov



Ženy:



100 m:



1. Alexandra Bezeková (Dukla B. Bystrica) 11,69



400 m:



1. Daniela Ledecká (ŠOG Nitra) 55,07

2. Alexandra Štuková (UK Bratislava) 55,23



4x400 m:

1. Slovensko (Putalová, Štuková, Ledecká, Bezeková) 3:33,98



Výška:



1. Tatiana Dunajská (Dukla B. Bystrica) 179

2. Monika Zavilinská (ŠOG Nitra) 179



Kladivo:



1. Nikola Lomnická 63,90

2. Veronika Kaňuchová (obe Dukla B. Bystrica) 62,85



Muži:



400 m:



1. Šimon Bujna (UK Bratislava) 47,27

2. Denis Danáč (Stavbár Nitra) 47,84



1500 m:



1. Jozef Repčík (ŠOG Nitra) 3:56,70



5000 m:



1. Peter Ďurec (Dukla B. Bystrica) 15:11,01



Výška:



1. Matúš Bubeník (Dukla B. Bystrica) 217

2. Lukáš Beer (Stavbár Nitra) 213



Žrď:



1. Ján Zmoray (Stavbár Nitra) 520

2. Tomáš Krajňák (ŠOG Nitra) 510



Kladivo:



1. Marcel Lomnický (Dukla B. Bystrica) 75,20

Dubnica nad Váhom 21. júla (TASR) - V 3. kole ligy v Dubnici nad Váhom mali atléti jednu z posledných možností splniť limit na ME v Berlíne. Potešila slovenská reprezentačná ženská štafeta na 4x400 m, ktorá vyhrala vložené preteky časom 3:33,98 min a s najväčšou pravdepodobnosťou si vybojovala účasť na augustových ME.Kvarteto v zostave Iveta Putalová, Alexandra Štuková, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková dosiahlo výkon, ktorý spolu s časom z minuloročnej 2. ligy ME tímov v Tel Avive (3:34,05) dáva súčet 7:08,03 min a v aktuálnom kvalifikačnom rebríčku znamená 13. miesto. Na ME má nárok štartovať 16 najlepších krajín z tohto renkingu. Sobotný výkon je druhý najlepší na 4x400 m v slovenskej histórii, rýchlejšie bolo iba kvarteto Šalgovičová, Štuková, Bezeková, Putalová v rozbehu na ME 2016 v Amsterdame.povedal šéftréner SAZ Martin Pupiš.Na Mestskom štadióne sa na Memoriáli Zdeňka Hrbáčka k dobrému výkonu prepracoval kladivár Marcel Lomnický so 75,20, naopak nedarilo sa výškarom, Bubeník prekonal len 217, Beer 213. V ženskom kladive sa pokúsila Nikola Lomnická pokoriť limit na ME (69,00), no výrazne za ním so 63,90 zaostala.