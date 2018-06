Vo veku 72 rokov zomrela trojnásobná olympijská víťazka Szewiňska

Bola jedinou ženou, ktorá súčasne držala svetové rekordy v behoch na 100, 200 a 400 m.

Varšava 30. júna (TASR) - Vo veku 72 rokov zomrela legendárna poľská atlétka a trojnásobná olympijská víťazka Irena Szewiňska. V šprintoch a v skoku do diaľky získala pod piatimi olympijskými kruhmi spolu až sedem medailí, tiež dve strieborné a dve bronzové.



Bola jedinou ženou, ktorá súčasne držala svetové rekordy v behoch na 100, 200 a 400 m. Na OH debutovala v roku 1964 v Tokiu ako 18-ročná, vyhrala striebro na 200 m a v skoku do diaľky a bola členkou zlatej štafety Poliek na 4x100 m. O štyri roky v Mexiku vyhrala 200 m a na stovke bola bronzová. V Mníchove 1972 brala bronz na 200 m. Poslednú zlatú olympijskú medailu získala v Montreale 1976 na 400 m vo svetovom rekorde (49,28). Jej piatu olympiádu ešte absolvovala v Moskve 1980. Na konte mala aj päť titulov majsterky Európy.



Po ukončení aktívnej kariéry sa stala funkcionárkou. V roku 1998 sa stala členkou Medzinárodného olympijského výboru, v roku 2005 ju zvolili do Rady IAAF. Od roku 2004 bola šéfkou Poľskej atletickej federácie.