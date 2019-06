VIDEO: V Šamoríne sa prepisoval rekord štadióna

Na snímke slovenská reprezentantka Mária Czaková počas súťaže žien v chôdzi na 3000 metrov na 54. ročníku atletického mítingu Pravda Televízia Slovnaft (PTS) v Šamoríne 15. júna 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke vľavo britský reprezentant Richard Kilty a vpravo slovenský reprezentánt Ján Volko počas finále mužov v behu na 100 metrov na 54. ročníku atletického mítingu Pravda Televízia Slovnaft (PTS) v Šamoríne 15. júna 2019 Foto: TASR - Jakub Kotian

Výsledky 54. ročníka atletického mítingu P-T-S:



muži



100 m: 1. Christopher Belcher (USA) 10,18 s, 2. Cejhae Greene (Ant. a Bar.) 10,24, 3. Rodrigo Do Nascimento (Braz.) 10,26, 4. Kemar Hyman (Kaj. ostr.) 10,31, 5. Cordero Gray (USA) 10,35, 6. Richard Kilty (V. Brit.) 10,35, ... 8. Ján VOLKO (SR) 10,43



1000 m: 1. Ayanleh Souleiman (Džib.) 2:16,51 min - rekord mítingu, svetový výkon roka, 2. Collins Kipruto (Keňa) 2:16,92, 3. Kyle Langford (V. Brit.) 2:17,47, 4. Yassine Hathat (Alž.) 2:17,53, 5. Jan Petrač (Slov.) 2:20,12, 6. Filip Šnejdr (ČR) 2:20,23



400 m prek.: 1. Johnny Dutch (USA) 49,26 s - rekord štadióna, 2. Sokwakhana Zazini (JAR) 49,29, 3. Mamadou Kasse Hann (Fr.) 49,74, 4. Tibor Koroknai (Maď.) 50,84, 5. Martin KUČERA 50,85, 6. Matej BALUCH (obaja SR) 52,60



3000 m prek.: 1. Tafese Soboka 8:24,80 min - rekord štadióna, 2. Hailemariyam Amare (obaja Et.) 8:25,56, 3. Bonifac Abel Sikowo (Ug.) 8:25,91, 4. Tesfaye Girma (Et.) 8:26,32, 5. Yohanes Chiappinelli (Tal.) 8:31,36, 6. Barnabas Kipyego (Keňa) 8:39,79



trojskok: 1. Christian Taylor 17,33 m - rekord štadióna, 2. Donald Scott (obaja USA) 16,68, 3. Andy Diaz (Kuba) 16,34, 4. Georgi Conov (Bul.) 16,32, 5. Tomáš VESZELKA (SR) 16,24, 6. Nathan Douglas (V. Brit.) 16,05



výška: 1. Majd Eddin Ghazal (Sýr.) 2,30 m - rekord štadióna, 2. Edgar Rivera (Mex.) 2,24, 3. Trevor Barry (Bah.) 2,20, 4. Breyton Poole (JAR) 2,20, 5. Norbert Kobielski (Poľ.) a Falk Wendrich (Nem.) 2,15



oštep: 1. Cyprian Mrzyglod (Poľ.) 82,31 m, 2. Alexej Katkavec (Biel.) 80,81, 3. Rolands Štrobinders (Lot.) 80,33, 4. Phil-Mar Van Rensburg (JAR) 77,62, 5. Oleksandr Nyčyporčuk (Ukr.) 71,78, 6. Lukasz Grzeszczuk (Poľ.) 71,15, 7. Patrik MICHALEC (SR) 65,38



3000 m chôdza: 1. Dawid Tomala (Poľ.) 11:00,36 min - svetový výkon roka, 2. Dominik ČERNÝ (SR) 11:04,16, 3. Lebogang Shange (JAR) 11:14,01, 4. Miroslav ÚRADNÍK (SR) 11:31,54, 5. Jakub Jelonek (Poľ.) 11:49,29, 6. Lukáš Gdula (ČR) 11:51,23



ženy



400 m: 1. Maria Belibasakiová (Gréc.) 51,96 s - rekord štadióna, 2. Madeline Priceová (Kan.) 52,32, 3. Maggie Barrieová (Sier.) 52,34, 4. Anita Horvatová (Slov.) 52,62, 5. Evelin Nadhazyová (Maď.) 53,44, 6. Polina Millerová (neutr.) 53,85



800 m: 1. Freweyni Hailuová (Et.) 2:00,95 min, 2. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 2:01,88, 3. Ellie Bakerová (V. Brit.) 2:03,03, 4. Joanna Jozwiková (Poľ.) 2:03,65, 5. Adelle Traceyová (V. Brit.) 2:03,92, 6. Sara Kuivistová (Fín.) 2:04,26



100 m prek.: 1. Hanna Ploticynová (Ukr.) 13,15, 2. Kendell Williamsová (USA) 13,15, 3. Greta Kerekesová (Maď.) 13,24, 4. Anne Zagreová (Belg.) 13,32, 5. Elvira Hermanová (Biel.) 13,55, 6. Annimari Korteová (Fín.) 13,56



400 m prek.: 1. Kiah Seymourová (USA) 55,92 s - rekord štadióna, 2. Vera Rudakovová (neutr.) 56,08, 3. Yusuf Jamalová Aminatová (Bah.) 56,68, 4. Valerija Andrejevová (neutr.) 56,72, 5. Olena Kolesnyčenková (Ukr.) 56,77, 6. Daniela LEDECKÁ (SR) 56,79 - slovenský rekord



diaľka (Memoriál E. Šuranovej): 1. Kendell Williamsová (USA) 6,55 m, 2. Milica Gardaševičová (Srb.) 6,31, 3. Anastazia Nguyenová (Maď.) 6,28, 4. Erika Jarderová (Švéd.) 6,22, 5. Lynique Benekeová (Belg.) 6,16, 6. Kaiza Karlenová 6,14, ... 8. Jana VELĎÁKOVÁ (SR) 6,03



3000 m chôdza: 1. Mária Katerinka CZAKOVÁ (SR) 12:30,32 - rekord mítingu, svetový výkon roka, osobný rekord, národný rekord, 2. Viktoria Madaraszová (Maď.) 12:47,04, 3. Anežka Drahotová (ČR) 13:01,23, 4. Monika HORNÁKOVÁ 13:28,57, 5. Hana BURZALOVÁ (obe SR) 13:46,47, 6. Anett Tormová (Maď.) 14:14,64

Šamorín 16. júna (TASR) - Americký trojskokan Christian Taylor ozdobil sobotný 54. ročník atletického mítingu P-T-S. Zvíťazil výkonom 17,33 metra, ktorým stanovil rekord šamorínskeho štadióna. S dvojnásobným olympijským víťazom a trojnásobným majstrom sveta si zmerali sily aj dvaja slovenskí reprezentanti, Tomáš Veszelka obsadil piate (16,24) a Ján Šuba ôsme miesto (15,04).Dvadsaťosemročný Taylor potvrdil úlohu najväčšej osobnosti tohtoročnej štartovej listiny. Na rekord štadióna by mu stačil každý zo štyroch platných pokusov, najlepší predviedol v druhej sérii.povedal Taylor, ktorý okamžite po súťaži prisľúbil účasť na budúcom ročníku:Dokonca svetový výkon roka a rekord mítingu dosiahol v neolympijskej disciplíne 1000 m Ayanleh Souleiman z Džibutska časom 2:16,51 min. Halový svetový rekordér na tisícke prekonal najstaršie maximum mítingu (2:19,6), ktoré ešte od roku 1957 držal Stanislav Jungwirth:Daniela Ledecká skončila na 400 m prekážok šiesta, no časom 56,79 s sa postarala o slovenský rekord. Osobné maximum zlepšila o vyše sekundu:istá účastníčka svetového šampionátu, ktorý sa na prelome septembra a októbra uskutoční v katarskej Dauhe, Gabriela Gajanová obsadila v behu na 800 m druhú priečku. Časom 2:01,88 min zaostala za zápisom (2:00,58), ktorým sa kvalifikovala na MS a stále ním vedie aj tohtoročné európske tabuľky:Zabezpečený štart na MS už má aj chodkyňa Mária Katerinka Czaková. Na P-T-S zvíťazila na 3000 m vo svetovom výkone roka, rekorde mítingu a osobnom i národnom maxime 12:30,32 min:Šprintér Ján Volko sa v Šamoríne predstavil ešte počas plnej tréningovej záťaže, keďže jeho príprava je po zdravotných problémoch posunutá o niekoľko týždňov. V prvom rozbehu na 100 m sa v porovnaní s úvodným tohtosezónnym vystúpením zlepšil o dve stotiny sekundy na 10,38, obsadil štvrtú pozíciu a na čas postúpil do finále. V ňom finišoval ôsmy za 10,43: