Volko má na P-T-S súperov z USA i Brazílie: Konkurencia môže pomôcť

Šamorín 27. júna (TASR) - Slovenský rekordér Ján Volko bude v behu na 100 metrov na piatkovom atletickom mítingu P-T-S súťažiť v silnej zámorskej konkurencii. Jeho súpermi v Šamoríne budú predovšetkým Američan Brendon Carnes (osobný rekord 10,06 s) a Paulo Andre Camilo de Oliveira (10,06) a Rodrigo Perreira do Nascimento (10,14) z Brazílie.



Osobný rekord 21-ročného Volka na stovke má hodnotu 10,15 sekundy, v tejto sezóne má zatiaľ na konte o päť stotín sekundy horší čas. Najrýchlejší Slovák štartoval aj na predchádzajúcich dvoch ročníkoch obnoveného podujatia. V roku 2016 skončil na 100 m piaty za 10,39 sekundy, keď "asistoval" Femimu Ogunodemu z Kataru pri rekorde mítingu 10,01, vlani finišoval vo veternej dvojstovke druhý za neskorším majstrom sveta Ramilom Gulijevom z Turecka. S De Oliveirom sa stretol minulý týždeň v Madride, kde si Brazílčan utvoril osobné maximum. "Kvalitná konkurencia môže pomôcť aj mne k výkonom. Najprv musím zvládnuť rozbehy, potom môžem pomýšľať na časy a umiestnenia. Výsledok príliš neriešim, užijem si atmosféru pred domácim publikom. P-T-S je jedna z mála súťaží, kde sa môžem ukázať domácim fanúšikom. Teším sa najmä z tohto hľadiska, dobrý výkon by bol krásny bonus k tomu," povedal Volko.



Jeho tohtosezónna príprava sa podriaďuje majstrovstvám Európy, ktoré sa v Berlíne uskutočnia od 7. do 12. augusta, ale už v Šamoríne by rád atakoval hranicu 10,20 sekundy: "Príprava prebieha hladko, všetko smeruje do Berlína, ale zamerali sme sa aj na tieto preteky. V prípade dobrých podmienok by som sa chcel priblížiť k mojim tohtoročným maximám, eventuálne osobnému rekordu. Chcem sa v tejto sezóne konečne dostať pod 10,20, no všetko má vyvrcholiť na európskom šampionáte."



Zo štartovej listiny trojskoku vypadol pre zdravotné problémy slovenský reprezentant Tomáš Veszelka. Diváci sa však naďalej z domácich pretekárov môžu tešiť na Martina Kučeru (400 m prek.), Lukáša Beera s Matúšom Bubeníkom (výška), či Ivetu Putalovú a Alexandru Bezekovú (400 m). Tradične silné zastúpenie bude mať Slovensko v hode kladivom, medzi mužmi čakajú na Marcela Lomnického poľskí súperi Wojciech Nowicki (81,45) a Pawel Fajdek (80,70), ktorí figurujú na prvých dvoch miestach tohtoročných tabuliek, ako aj Maďar Bence Halász (4., 79,57). V súťaži žien sa predstavia Nikola Lomnická a Martina Hrašnová.



Národný program odštartuje v piatok o 16.30 h, o dve hodiny neskôr je naplánovaný otvárací ceremoniál. V hlavnom programe, ktorý RTVS odvysiela v priamom prenose, sa uskutoční tucet finálových disciplín: osem mužských (100 m, 1500 m, 400 m prek., výška, trojskok, oštep, 3000 m chôdza a kladivo ako súčasť seriálu IAAF Hammer Throw Challenge) a štyri ženské (400 m, 800 m, 100 m prek., diaľka). "Vo večernom čase by sa mal vietor utíšiť, čo by malo prispieť k regulárnym výkonom. Verím, že sa splní toto želanie," dodal viceprezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) i organizačného výboru Ladislav Asványi.