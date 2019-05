Volko na P-T-S so šancou vrátiť Siamemu vlaňajšiu prehru

Organizátori avizujú aj štart najrýchlejšieho českého stovkára v histórii Zdeňka Stromšíka (10,16).

Bratislava 9. mája (TASR) - Už len päť týždňov zostáva do 54. ročníka medzinárodného atletického mítingu P – T – S v Šamoríne v sobotu 15. júna v modernom športovom komplexe x-bionic® sphere. Organizátori zo Slovenského atletického zväzu (SAZ) opäť ponúknu nielen domácu špičku, ale aj viacero svetových hviezd. Pre mnohé z nich je lákadlo fakt, že „pétéeska“ má v tomto roku štatút podujatia European Athletics Classic (EA Classic), čo má výrazne pozitívny vplyv na výšku získaných bodov do nového svetového rebríčka IAAF, ktorý je dôležitý i v kvalifikačnom systéme pre olympijské hry v roku 2020 v Tokiu.



Práve šamorínsky míting P – T – S by mal byť letná súťažná premiéra halového majstra Európy na 60 m z Glasgowa Jána Volka. Takisto ako vlani aj teraz by mal bežať stovku. Pred rokom utvoril výborný slovenský rekord 10,13 sekundy, keď ho predstihol len Sydney Siame zo Zambie. Aj on si utvoril osobné maximum 10,06 v Šamoríne, kam sa znova vracia. Volko má šancu na odvetu. Ešte rýchlejší ako mladý Zambijčan, víťaz OH mládeže 2014, je Cejhae Greene z Antiguy s „osobákom“ rovných 10 sekúnd. Organizátori avizujú aj štart najrýchlejšieho českého stovkára v histórii Zdeňka Stromšíka (10,16).



Mimoriadne kvalitná zostava sa zíde v behu na 3000 m prekážok, takže za istých priaznivých okolností by Afričania mohli zaútočiť aj na rekord mítingu 8:08,91 min Josepha Ketera z roku 1998. V Šamoríne pobeží trio výborných Etiópčanov Tafese Soboka (os. rekord 8:13,22), Getnet Wale (8:12,28), Tesfaye Deriba (8:13,33) a Keňan Lawrence Kemboi, ktorý si minulý piatok na úvodnom mítingu Diamantovej ligy v katarskej Dauhe zabehol osobné maximum 8:13,59 min.



Tradičnou disciplínou v x-bionic® sphere je mužská výška s dvoma poprednými Slovákmi Matúšom Bubeníkom a Lukášom Beerom. Zatiaľ sú známe mená dvoch ich súperov – príde bronzový z MS 2017 v Londýne a čerstvý ázijský šampión Sýrčan Majd Edin Ghazal (os. rekord 236 cm) a Slovákom z BBL či halových M-SR dobre známy mexický rekordér Edgar Rivera (230 cm).



Kvalitná konkurencia v behu na 100 m prekážok sa črtá pre nádejnú Stanislavu Lajčákovú, účastníčku halových ME 2017 a 2019. Účasť predbežne prisľúbili finalistka HMS 2018 Devynne Charltonová z Bahám (os. rekord 12,70), juhoafrická šampiónka a národná rekordérka Rikenette Steenkampová (12,81) a maďarská rekordérka do 23 rokov (12,86) Luca Kozáková, ktorá v marci na halových ME v Glasgowe dosiahla v semifinále na 60 m prekážok najlepší čas zo všetkých (7,97), no pre zranenie do súboja o medaily nezasiahla.



V hlavnom programe 54. ročníka P – T - S, ktorý sa začne 15. júna o 20.00 h a v priamom prenose ho odvysiela RTVS, je predbežne 14 disciplín, 8 pre mužov (100 m, 1000 m, 3000 m prek., 400 m prek., výška, trojskok, oštep, 3000 m chôdza) a 6 pre ženy (400 m, 800 m, 100 m prek., 400 m prek., diaľka/memoriál E. Šuranovej, 3000 m chôdza).



Okrem toho sa na atletickom štadióne v x-bionic® sphere uskutoční aj tradičný národný program, novinkou bude medzioblastné stretnutie dorastu a súperiť budú aj najmenší vo finále 3. ročníka Detskej P – T – S. Vstup na 54. ročník mítingu bude voľný, informovali organizátori v oficiálnej tlačovej správe.