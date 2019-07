Atlétka Gajanová sklamaná zo 4. miesta na ME U23: Chcela som viac

Na snímke slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová. Foto: TASR

Bratislava 15. júla (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová má za sebou hektický týždeň. V behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy do 23 rokov vo švédskom Gävle sa v sobotu najskôr tešila po diskvalifikácii pôvodne tretej Nadie Powerovej z bronzu. Írska výprava však napokon uspela s protestom proti diskvalifikácii svojej zverenky a Gajanová zostala bez kovu. Rozhodnutie vnímal šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš ako prekvapivé, ale nie nespravodlivé.Rozhodnutie jury zastihlo Gajanovú na dopingovej kontrole. Práve na nej sa iba 19-ročná zverenka Pavla Slouku v AK ZŤS Martin dozvedela, že skončila tretia, hoci pôvodne dobehla štvrtá. Neskôr sa však opäť potvrdilo pôvodné umiestnenie.povedal Pupiš na pondelňajšom brífingu v Bratislave.dodal Slouka.Gajanová júnovým výkonom 2:00,58 minúty vedie európske tabuľky v tejto vekovej kategórii. Preto bežala vo finále s modrým číslom ako najväčšia favoritka.povedala Gajanová.Ako prezradil jej tréner, v rozbehu si poranila členok, čo jej na komforte nepridalo.dodala Gajanová.Slovenská reprezentantka tak napokon nepridala ďalší úspech k bronzom z ME 2016 do 18 rokov a juniorských ME 2017. Už istá účastníčka jesenného svetového šampionátu v katarskej Dauhe sa nedávno premiérovo predstavila aj v prestížnej Diamantovej lige. V nasledujúcich dňoch si však chce doliečiť poranený členok a potom sa bude pripravovať na vrchol sezóny. Tým budú ME družstiev v Nórskom Sandnese a MS v katarskom meste Dauha.