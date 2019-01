Augsburg a Lipsko získali na hosťovanie talentovaných Angličanov

V anglických vodách lovilo aj Lipsko. Z londýnskeho Arsenalu získalo na zvyšok sezóny 18-ročného stredopoliara Emila Smitha-Rowa.

Berlín 31. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub FC Augsburg získal na hosťovanie do konca sezóny Reecea Oxforda z West Hamu United. Dvadsaťročný obranca v I. bundeslige pôsobil aj minulom ročníku, keď bol na výpožičke v Borussii Mönchengladbach. V Augsburgu by mal nahradiť Martina Hintereggera, ktorý zamieril do Eintrachtu Frankfurt.



