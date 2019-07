Austrálčanka Jacková mala pred šampionátom pozitívny dopingový test

Plavkyňa sa vrátila do rodnej krajiny tesne pred štartom MS v Gwandžu, vysvetľovala to vtedy osobnými dôvodmi.

Gwandžu 27. júla (TASR) - Austrálska plavkyňa Shayna Jacková mala pozitívny nález na bližšie nešpecifikovanú zakázanú látku. Dvadsaťročná pretekárka neprešla mimosúťažnou dopingovou kontrolou 26. júna, teda ešte pred štartom 18. MS v juhokórejskom Gwandžu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Austrálsku plaveckú federáciu.



Jacková bola členkou víťaznej austrálskej štafety, ktorá v apríli 2018 utvorila nový svetový rekord na 4x100 m v.sp. Plavkyňa sa vrátila do rodnej krajiny tesne pred štartom MS v Gwandžu, vysvetľovala to vtedy osobnými dôvodmi. "Neužila som látku vedome. Plávanie je od desiatich rokov mojou vášňou a nikdy by som úmyselne nevzala zakázanú substanciu, ktorá by ohrozila moju kariéru. Vyšetrovanie pokračuje a ja sa spoločne s tímom budeme snažiť zistiť, ako sa látka mohla dostať do kontaktu s mojím telom," uviedla na sociálnej sieti štvornásobná štafetová medailistka (0-2-2) z MS 2017 v Budapešti.