Australian Open: Berdych bez straty setu do 3. kola dvojhry

Muži - dvojhra - 2. kolo:

Diego Sebastian Schwartzman (18-Arg.) - Denis Kudla (USA) 6:4, 7:5, 3:6, 6:7 (6), 6:4, Nikoloz Basilašvili (19-Gruz.) - Stefano Travaglia (Tal.) 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3, Stefanos Tsitsipas (14-Gréc.) - Viktor Troicki (Srb.) 6:3, 2:6, 6:2, 7:5, Andreas Seppi (Tal.) - Jordan Thompson (Aus.) 6:3, 6:4, 6:4, Tomáš Berdych (ČR) - Robin Haase (Hol.) 6:1, 6:3, 6:3, Marin Čilič (6-Chor.) - Mackenzie McDonald (USA) 7:5, 6:7 (9), 6:4, 6:4, Frances Tiafoe (USA) - Kevin Anderson (5-JAR) 4:6, 6:4, 6:4, 7:5, Fernando Verdasco (26-Šp.) - Radu Albot (Mol.) 6:1, 7:6 (2), 6:3, Roger Federer (3-Švaj.) - Daniel Evans (V. Brit.) 7:6 (5), 7:6 (3), 6:3

Melbourne 16. januára (TASR) - Dvojnásobný obhajca titulu Roger Federer zo Švajčiarska postúpil do 3. kola dvojhry na úvodnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. Nad Britom Danielom Evansom zvíťazil v pozícii tretieho najvyššie nasadeného hráča 7:6 (5), 7:6 (3), 6:3 a narazí na úspešného z duelu medzi Francúzom Gaelom Monfilsom a Američanom Taylorom Fritzom.Do 3. kola sa prebojoval tiež vlaňajší finalista Marin Čilič. Chorvát si ako šiesty nasadený v stredu poradil s Američanom Mackenziem McDonaldom 7:5, 6:7 (9), 6:4, 6:4. Víťaz US Open 2014 bude v nasledujúcom kole čeliť Španielovi Fernandovi Verdascovi.Ďalej už nepokračuje piaty nasadený Kevin Anderson z Juhoafrickej republiky. Ten podľahol 20-ročnému Francesovi Tiafoemu z USA 6:4, 4:6, 4:6, 5:7.povedal na kurte premožiteľ finalistu US Open 2017 a Wimbledonu 2018.Čech Tomáš Berdych zdolal v súboji nenasadených hráčov Holanďana Robina Haaseho 6:1, 6:3, 6:3 a ani v druhom zápase neprehral set. Tridsaťtriročný Berdych, ktorého najlepší výsledok na podujatiachje finále Wimbledonu 2010, sa najbližšie stretne s Diegom Sebastianom Schwartzmanom. Argentínčan nasadený ako osemnásty zvládol päťsetovú bitku s Američanom Denisom Kudlom a za takmer štyri hodiny zvíťazil 6:4, 7:5, 3:6, 6:7 (6), 6:4.