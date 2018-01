AUSTRALIAN OPEN: Nadal postúpil do tretieho kola

muži - dvojhra - 2. kolo:

Rafael Nadal (1-Šp.) - Leonardo Mayer (Arg.) 6:3, 6:4, 7:6 (4), Damir Džumhur (28-BaH) - John Millman (Austr.) 7:5, 3:6, 6:4, 6:1, Ryan Harrison (USA) - Pablo Cuevas (31-Urug.) 6:4, 7:6 (5), 6:4, Ivo Karlovič (Chor.) - Juiči Sugita (Jap.) 7:6 (3), 6:7 (3), 7:5, 4:6, 12:10, Jo-Wilfried Tsonga (15-Fr.) - Denis Shapovalov (Kan.) 3:6, 6:3 1:6, 7:6 (4), 7:5, Marin Čilič (6-Chor.) - Joao Sousa (Portug.) 6:1, 7:5, 6:2, Gilles Muller (23-Lux.) - Malek Jaziri (Tun.) 7:5, 6:4, 6:7 (5), 3:6, 6:2, Kyle Edmund (V. Brit.) - Denis Istomin (Uzb.) 6:2, 6:2, 6:4, Pablo Carreno Busta (10-Šp.) - Gilles Simon (Fr.) 6:2, 3:0 - skreč, Andreas Seppi (Tal.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:1, 6:3, 6:4, Nikoloz Basilašvili (Gruz.) - Ruben Bemelmans (Bel.) 7:5, 6:1, 6:3

Melbourne 17. januára (TASR) - Najvyššie nasadený španielsky tenista Rafael Nadal sa prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vlaňajší finalista zvíťazil v druhom kole nad Argentínčanom Leonardom Mayerom 6:3, 6:4, 7:6 (4). Zahral 40 víťazných úderov a spravil iba desať nevynútených chýb.V treťom sete za stavu 5:4 stratil podanie, no v tajbrejku slávil úspech.uviedol desaťnásobný šampión Roland Garros v prvom pozápasovom interview.Ďalej ide aj Nadalov krajan desiaty nasadený Pablo Carreno Busta, jeho súper v 2. kole Francúz Gilles Simon zápas skrečoval za stavu 2:6 a 0:3 v druhom sete. Simonov krajan Jo-Wilfried Tsonga vyradil ako nasadená pätnástka mladého Kanaďana Denisa Shapovalova po päťsetovej dráme 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (4), 7:5. V rozhodujúcom dejstve otočil finalista Australian Open z roku 2008 z 2:5. Ďalej ide aj šiesty nasadený Chorvát Marin Čilič, šampión US Open z roku 2014 zdolal Portugalčana Joaa Sousu hladko 6:1, 7:5, 6:2.