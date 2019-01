AUSTRALIAN OPEN: Nadal nedal šancu Tsitsipasovi a postúpil do finále

Muži - dvojhra - semifinále:



Rafael Nadal (2-Šp.) - Stefanos Tsitsipas (14-Gr.) 6:2, 6:4, 6:0

Melbourne 24. januára (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal prvým finalistom dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V pozícii nasadenej dvojky si poradil so štrnástkou pavúka a prekvapením turnaja Stefanosom Tsitsipasom z Grécka za 1:46 h hladko v troch setoch 6:2, 6:4, 6:0.Vzájomnú zápasovú bilanciu so súperom, ktorý v osemfinále prekvapujúco vyradil dvojnásobného obhajcu titulu Rogera Federera zo Švajčiarska, upravil Nadal na 3:0. Vlani ho zdolal v dvoch setoch na turnajoch v Barcelone a Toronte. Vo finále úvodného grandslamu sezóny sa 32-ročný Španiel stretne s víťazom druhého semifinále, v ktorom si v piatok o 09.30 SEČ zmeria sily najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič s Lucasom Pouilleom z Francúzska.Nadal nastúpil proti Tsitsipasovi na jubilejné 30. grandslamové semifinále. Pred ním sa iba traja tenisti v histórii predstavili medzi najlepšími štyrmi viackrát - Federer a Djokovič (obaja 34-krát) a Jimmy Connors (31). Španiel od začiatku vďaka aktívnej hre nútil súpera k chybám a v treťom geme využil prvú brejkbalovú príležitosť. V siedmej hre Nadal opäť prelomil súperovo podanie, keď sa dostal z nepriaznivého stavu 15:40 a následne pri vlastnom servise premenil hneď prvý setbal. Favorit bol úderovo neomylný a mohol sa tiež oprieť o kvalitný servis. V piatej hre druhého setu mal Grék namále, po nevynútených chybách prehrával 0:40, ale z nepríjemnej situácie sa vzápätí dostal vďaka sérii brilantných úderov. To sa mu však nepodarilo v deviatom geme, Nadal následne dopodával na 6:4. Tretí set bol hrou mačky s myšou, Nadal uštedril súperovi "kanára" a po roku 2017 si v Melbourne zopakuje finálovú účasť.Celkovo zabojuje už o osemnásty grandslamový titul. Jedenásť ich získal na obľúbenom Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018), tri na US Open (2010, 2013, 2017), dva vo Wimbledone (2008, 2010) a zatiaľ jediný v Austrálii pred desiatimi rokmi.