Australian Open: Stephensová postúpila do 3. kola dvojhry

Ženy - dvojhra - 2. kolo:

Petra Martičová (31-Chor.) - Markéta Vondroušová (ČR) 6:4, 7:5, Caroline Garciová (19-Fr.) - Zoe Hivesová (Aus.) 6:3, 6:3, Alexandra Sasnovičová (Biel.) - Anett Kontaveitová (20-Est.) 6:3, 6:3, Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) - Kiki Bertensová (9-Hol.) 3:6, 6:3, 6:3, Sloane Stephensová (5-USA) - Timea Babosová (Maď.) 6:3, 6:1, Ashleigh Bartyová (15-Aus.) - Ja-fan Wang (Čína) 6:2, 6:3, Maria Sakkariová (Gréc.) - Astra Sharmaová (Aus.) 6:1, 6:4, Amanda Anisimovová (USA) - Lesia Curenková (24-Ukr.) 6:0, 6:2

Melbourne 16. januára (TASR) - Americká tenistka Sloane Stephensová postúpila do 3. kola dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. Ako nasadená päťka si v stredu poradila s Maďarkou Timeou Babosovou 6:3, 6:1.Víťazka US Open 2017 sa v Melbourne Parku prebojovala do 3. kola prvýkrát od roku 2014.povedala 25-ročná Stephensová na oficiálnej stránke podujatia.Ruska Anastasia Pavľučenkovová vyradila Holanďanku Kiki Bertensovú nasadenú ako deviatu 3:6, 6:3, 6:3.