AUSTRALIAN OPEN: Kerberová ide suverénne do semifinále ženskej dvojhry

ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Angelique Kerberová (21-Nem.) - Madison Keysová (17-USA) 6:1, 6:2,

Simona Halepová (1-Rum.) - Karolína Plíšková (6-ČR) 6:3, 6:2

Melbourne 24. januára (TASR) -Nemecká tenistka Angelique Kerberová sa suverénnym spôsobom prebojovala do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo štvrťfinále ako nasadená dvadsaťjednotka deklasovala sedemnástku "pavúka" Američanku Madison Keysovú za 52 minút 6:1, 6:2. V dueli o postup do finále sa stretne s Rumunkou Simonou Halepovou, svetová jednotka si poradila s turnajovou šestkou Češkou Karolínou Plíškovou hladko 6:3, 6:2.Tridsaťročná Kerberová pokračuje vo víťaznom ťažení, v tomto roku vyhrala už 14. zápas v rade. Bývalá svetová jednotka a víťazka AO z roku 2016 po postupe do kvarteta pre akreditované médiá zhodnotila:Plíšková proti najvyššie nasadenej Rumunke začala dobre, v druhom geme vzala súperke podanie a následne viedla 3:0. Halepová ale spresnila hru a vyhrala šesť hier v sérii. Dominovala aj v druhom sete, v ktorom Plíšková stratila hneď prvý servis, a bez väčších problémov prenikla do semifinále.uviedla Halepová pre akreditované médiápovedala pre portál idnes.cz Plíšková.