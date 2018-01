AUSTRALIAN OPEN: Halepová vyradila Bouchardovú a postúpila do 3. kola

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Simona Halepová (1-Rum.) - Eugenie Bouchardová (Kan.) 6:2, 6

Naomi Osaková (Jap.) - Jelena Vesninová (16-Rus.) 7:6 (4), 6:2,

Madison Keysová (17-USA) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 6:0, 6:1,

Angelique Kerberová (21-Nem.) - Donna Vekičová (Chor.) 6:4, 6:1,

Lucie Šafářová (29-ČR) - Sorana Cirsteová (Rum.) 6:2, 6:4,

Ana Bogdanová (Rum.) - Julia Putincevová (Kaz.) 1:6, 6:2, 6:3,

Su-Wei Hsieh (Taiw.) - Garbine Muguruzová Blancová (3-Šp.) 7:6 (1), 6:4,

Karolína Plíšková (6-ČR) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) 6:1, 6:1,

Lauren Davisová (USA) - Andrea Petkovičová (Nem.) 4:6, 6:0, 6:0,

Maria Šarapovová (Rus.) - Anastasija Sevastovová (14-Lot.) 6:1, 7:6 (4),

Caroline Garciová (8-Fr.) - Markéta Vondroušová (ČR) 6:7 (3), 6:2, 8:6,

Bernarda Perová (USA) - Johanna Kontová (9-V. Brit.) 6:4, 7:5,

Aleksandra Sasnovičová (Biel.) - Mirjana Lučičová-Barroniová (28-Chor.) 6:3, 6:1,

Agnieszka Radwaňská (26-Poľ.) - Lesia Curenková (Ukr.) 2:6, 7:5, 6:3,

Barbora Strýcová (20-ČR) - Lara Arruabarrenová (Šp.) 6:3, 6:4

Melbourne 18. januára (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Ako nasadená jednotka v 2. kole zdolala semifinalistku z roku 2014 Kanaďanku Eugenie Bouchardovú 6:2, 6:2. Halepová hrala počas celého zápasu agresívne, drvila súperku z forhendu, kvalitne returnovala. Bouchardová jej uľahčila prácu početnými nevynútenými chybami.Ruska Maria Šarapovová, šampiónka z roku 2008, vyradila v 2. kole štrnástu nasadenú Lotyšku Anastasiju Sevastovovú 6:1, 7:6 (4) a odplatila jej prehru z vlaňajšieho US Open. Jej ďalšou súperkou bude víťazka z roku 2015 Nemka Angelique Kerberová, ktorá si ako nasadená dvadsaťjednotka poradila s Chorvátkou Donnou Vekičovou hladko 6:4, 6:1 a dala si pekný darček k štvrtkovým 30. narodeninám.O prekvapenie sa postarala Taiwančanka Su-Wei Hsieh, ktorá zdolala tretiu nasadenú vlaňajšiu wimbledonskú víťazku Španielku Garbine Muguruzovú-Blancovú 7:6 (1), 6:4.uviedla pre akreditované médiá Hsieh, ktorá v dueli o postup do osemfinále nastúpi proti Poľke Agnieszke Radwaňskej.Muguruzová-Blancová priznala, že ázijská hráčka bola na dvorci lepšia.uviedla rodáčka z venezuelského Caracasu. Češka Karolína Plíšková ako nasadená šestka deklasovala Brazílčanku Beatriz Haddadovú Maiovú 6:1, 6:1.