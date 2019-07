WIMBLEDON: Azarenková postúpila suverénne do 3. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Monica Puigová (Portor.) 6:0, 6:4,

Jelina Svitolinová (8-Ukr.) - Margita Gasparjanová (Rus.) 5:7, 6:5 - skreč,

Victoria Azarenková (Biel.) - Ajla Tomljanovičová (Aust.) 6:2, 6:0,

Maria Sakkariová (31-Gr.) - Marie Bouzková (ČR) 6:4, 6:1,

Karolína Muchová (ČR) - Madison Brengleová (USA) 6:3, 6:4,

Su-Wei Hsieh (28-Taiw.) - Kirsten Flipkensová (Belg.) 7:6 (3), 6:3

Wimbledon 3. júla (TASR) - Bieloruská tenistka Victoria Azarenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Dvojnásobná šampiónka Australian Open v 2. kole deklasovala Austrálčanku Alju Tomljanovičovú 6:2, 6:0. Ďalej ide aj ôsma nasadená Ukrajinka Jelina Svitolinová. Jej súperka Ruska Margarita Gasparjanová zápas skrečovala za stavu 7:5, 5:6, 15:40 pre svalové problémy.Gasparjanová, ktorá absolvovala už tri operácie kolena, hrala proti Svitolinovej výborne a v desiatom geme druhého setu bola dve loptičky od víťazstva. Svitolinovej sa však podarilo vyrovnať na 5:5 a v ďalšom geme za stavu 0:30 Ruska dostala kŕč do stehna. So slzami v očiach niekoľko minút ležala na trávnatom dvorci. Svitolinová sa jej snažila pomôcť, išla na druhú stranu kurtu a podala jej nápoj. Hoci Ruska po pauze ešte skúšala pokračovať v zápase, na konci druhého setu duel skrečovala.Úlohu favoritky potvrdila Češka Karolína Plíšková. Nasadená trojka zdolala Portoričanku Monicu Puigovú 5:0, 6:4.uviedla v prvom interview finalistka US Open z roku 2016, ktorú v dueli o postup do osemfinále čaká Taiwančanka Su-Wei Hsieh.