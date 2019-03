Hokejistom B. Bystrice záleží na zdraví žien, pomohli dražbou dresov

V uplynulých dňoch odohrali benefičný zápas v špeciálnych dresoch, ktoré vydražili pre dobrú vec.

Banská Bystrica 1. marca (TASR) – Úradujúci slovenskí hokejoví majstri z banskobystrického klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica opäť dokázali, že majú srdcia na správnom mieste. V uplynulých dňoch odohrali benefičný zápas v špeciálnych dresoch, ktoré vydražili pre dobrú vec. Výťažok 2117 eur pôjde na aktivity spojené s charitatívnym projektom.



"Myšlienku spoločnosti Avon za zdravé prsia sme podporili už vlani a dopadlo to veľmi dobre, preto som rád, že sme sa zapojili aj teraz. Mohli sme tak ukázať, že aj my fandíme ženám, záleží nám na nich a verím, že naša účasť na projekte pomôže nielen finančným príspevkom z dražby, ale tiež zvýšením informovanosti verejnosti o ochorení rakoviny prsníkov," uviedol za tím kapitán "baranov" Tomáš Surový.



Slávnostné buly zápasu otvoril viacnásobný majster sveta v thajskom boxe a kickboxe Vladimír Moravčík.



"Som potešený, že som dostal možnosť podporiť dobrú vec a zúčastniť sa na tejto charitatívnej akcii," konštatoval Moravčík a spolu s ním sa s ušľachtilou myšlienkou pomoci ženám stotožnili i diváci, ktorí k vstupenke dostali ružové stužky.



Špeciálne dresy, v ktorých hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica odohrali zápas, boli následne koncom februára venované do dražby cez portál www.hc05.sk a Facebook klubu. Výťažok ide na verejnú zbierku v poradí už 11. ročníka Avon Pochod 2019 za zdravé prsia, ktorý sa uskutoční v júni v Bratislave. V tomto roku sa nesie v znamení: Nie je dôležité, čo máš na hlave, ale čo nosíš v srdci.