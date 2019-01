Winter Classic potrebuje výkon ako 40 domov, SSD je pripravená

Zápasy legiend a tímov budú potrebovať elektrický výkon zhruba ako 40 rodinných domov.

Banská Bystrica 31. januára (TASR) – Víkendové (2. a 3. 2.) ojedinelé hokejové podujatie Winter Classic pod holým nebom na banskobystrických Štiavničkách nie je len o hokeji a fandení. Jeho prípravu sprevádza rozsiahla organizačná a technická príprava vrátane zvýšeného výkonu elektrickej energie. Zápasy legiend a tímov budú potrebovať elektrický výkon zhruba ako 40 rodinných domov. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Žilina, Miroslav Gejdoš. V prípade najhoršieho počítajú so záložnou formáciou.



"Organizátori podujatia požiadali o spoluprácu SSD, aby zabezpečila dostatočný elektrický výkon, potrebné rozvody, ale tiež krízové riešenie v prípade neočakávaného výpadku prúdu," konštatoval Gejdoš a odľahčene poznamenal, že bez elektrickej energie by nezamrzol ľad, nesvietili reflektory a ešte aj klobásy v bufete by zostali studené.



"Snažili sme sa vyjsť čo najviac v ústrety, preto sme vyčlenili trafostanicu pri štadióne výlučne pre potreby podujatia, pomohli s technickým zabezpečením a pripravili záložný zdroj. Počas špičky počítame s elektrickým výkonom, ktorý by stačil pre 40 rodinných domov vykurovaných elektrinou. Stačí na to jeden transformátor, no pripravili sme dva," priblížil Dušan Majer, riaditeľ sekcie Prevádzka energetických zariadení SSD. Sú pripravení riešiť všetky prípadné problémy.



"Ak by došlo k nečakanému výpadku elektriny, vedenie vysokého napätia vieme zmanipulovať tak, aby sme štadión zásobovali cez inú vetvu," dodal Majer.



Podľa Gejdoša v prípade zlyhania spomínaných opatrení vplyvom nepredvídateľných okolností budú na oboch víkendových zápasoch prítomní pohotovostní pracovníci s naftovým motorgenerátorom. Postačí na núdzové osvetlenie a iné nevyhnutnosti.



Ako pripomenul, kompetencie SSD siahajú len po trafostanicu. Za areál športoviska zodpovedajú organizátori, ktorí v spolupráci s nimi urobili všetko pre to, aby mali zápasy dostatok energie nielen športovej, ale i elektrickej.