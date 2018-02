Bach oficiálne ukončil ZOH: Šport spája ľudí v krehkom svete

Kórejčania prišli medzi športovcov ako poslední, na plochu vstúpili obidve krajiny samostatne, no nakoniec sa na znak súdržnosti spojili.

Pjongčang 25. februára (TASR) - V poradí XXIII. zimné olympijské hry v Pjongčangu sú minulosťou. Bodku za športovým sviatkom dal nedeľňajší záverečný ceremoniál. Štafetu od Pjongčangu prebral Peking, kde sa ZOH uskutočnia o štyri roky. Hry oficiálne uzavrel prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach, ktorý na koniec slávnosti vyhlásil: "Zimné olympijské hry v Pjongčangu sú ukončené."



Organizátori na úvod ceremoniálu predstavili všetky športové odvetvia, v ktorých sa bojovalo o medaily. Následne prichádzali na plochu športovci, slovenskú výpravu viedla vlajkonosička Petra Vlhová. Kórejčania prišli medzi športovcov ako poslední, na plochu vstúpili obidve krajiny samostatne, no nakoniec sa na znak súdržnosti spojili.



Ruskí športovci nemohli ani na záverečnom ceremoniáli pochodovať pod svojou národnou vlajkou. MOV o tom rozhodol v nedeľu na základe odporúčania rady exekutívy. Rusi pykali za dopingové praktiky počas ZOH 2014 v Soči. MOV uvažoval, že im aspoň na záver ZOH povolí nastúpiť s národnou vlajkou, pozitívne dopingové nálezy reprezentanta OŠR v curlingu Alexandra Krušelnického a bobistky Nadeždy Sergejevovej im však zabránili zrušiť trest.



Pred symbolickým odovzdaním štafety Pekingu poďakoval MOV všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii ZOH v Pjongčangu. V ďalších minútach prišla na rad prezentácia Pekingu ako organizátora zimnej olympiády 2022.



Ceremoniál sa niesol v duchu nadčasových moderných technológií, úžasných svetelných efektov a taktiež zazneli prvky kórejskej populárnej hudby.



Na záver sa všetkým zúčastneným prihovoril Bach a poďakoval kórejským organizátorom za hry, ktoré ukázali svetu nové horizonty. "Kórejská republika a KĽDR ukázali prísľub mierovej budúcnosti pre nás všetkých. Ukázali sme, že šport spája ľudí v krehkom svete a že šport buduje mosty. MOV bude pokračovať v olympijskom dialógu aj keď zhasne olympijský oheň. To je náš prísľub pre budúcnosť. Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorý priniesli teplo do mrazivých dní. Športovci predviedli úžasné výkony v duchu fair-play a ďakujem organizátorom za hry, ktoré boli poctou minulosti a prísľubom do budúcnosti," povedal šéf MOV, po ktorého príhovore sa spustil veľkolepý ohňostroj.