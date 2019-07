Bale je na odchode z Realu Madrid, Zidane: Čím skôr, tým lepšie

Zidane v Houstone vystriedal dve kompletné jedenástky, no Bale nebol ani na súpiske.

Madrid 21. júla (TASR) - Pôsobenie waleského futbalistu Garetha Balea v Reale Madrid sa chýli ku koncu. Prezradil to tréner Zinedine Zidane po prípravnom zápase s Bayernom Mníchov (1:3).



Zidane v Houstone vystriedal dve kompletné jedenástky, no Bale nebol ani na súpiske. "Nepovolal som ho, pretože sa pracuje na jeho odchode. Čím skôr to bude, tým lepšie pre všetkých," citovala francúzskeho kouča agentúra DPA.



Tridsaťročný krídelník prišiel do Realu v roku 2013 z Tottenhamu Hotspur za sumu okolo 100 miliónov eur a v 231 zápasoch strelil 102 gólov. Na vlaňajšom triumfe v Lige majstrov sa podieľal dvoma finálovými gólmi. "Nie je to osobné, ja proti nemu nič nemám, ale takéto veci sa občas stanú. V najbližšom čase sa všetko vyrieši," dodal Zidane.